Mnoštvo ljudi odalo je počast žrtvama Škabrnje. Prošlo je 30 godina od masakra 48 civila i 15 branitelja koji su zvjerski mučeni i ubijani, mjesto opljačkano i devastirano. Jedan od njih je Denis Gurlica.

Denis Gurlica preživio je pad Škabrnje. Imao je tada 15 godina.

"Kad je počelo granatiranje, oko sedam sati, prvi sam istrčao iz kuće i dotrčao do podruma pokojnog susjeda. Ostao sam u podrumu dok me nisu zarobili do 11 sati. Onda su nas izveli van, maltretirali i postavili nas na zid šupe, uz koji su nas htjeli streljati", ispričao je Gurlica svoje mučno iskustvo Mariju Juriču u Vijestima Nove TV.

U zadnjem trenu su ga izvukli. "Njih su pobili, a ja sam ostao živ. Vodili su me iza kuća, dovikivali grozote i doveli su me do četnika koji me htio zaklati. Stavio mi je nož pod vrat i u zadnjem trenutku, prije nego što je povukao, oficir JNA ga je gurnuo i tako mi spasio život", prisjetio se.

Kazao je da su mu pomiješane emocije, ali da je ponosan zbog svojih mještana, kao i cijele Hrvatske. ''Ne mrzim nikoga, ja sam kršćanin. Nije mi u prirodi da mrzim'', rekao je Gurlica u razgovoru s reporterom Juričem.

Nalogodavci masakra nisu kažnjeni. ''Oni moraju živjeti s time, ja živim sa svojom boli i mukom koja će me pratiti do kraja života, ali svi ćemo jednom doći Bogu na istinu. On će suditi, ne ja'', zaključio je Gurlica.

