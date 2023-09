Lički policajci optuženi za silovanje na slobodi, mjera nema. Žrtva za Dnevnik Nove TV: "Strah je ogroman, razmišljam o sigurnoj kući"

Tijekom istrage za silovanje, policijskim istražiteljima u ruke su pali novi dokazi - i to za posjedovanje dječje pornografije na mobitelu. Tako je dok je u istražnom zatvoru bio zbog kaznene prijave za silovanje, 36-godišnji policajac ispitan i zbog drugog kaznenog djela.

"Moram reći da smo tijekom obavljanja dokaznih radnji u tijeku istrage došli do osnovane sumnje da je počinjeno još jedno kazneno djelo. Mi smo tražili od suca istrage uz obavijest državnom odvjetništvu da nam omogući da ga ispitamo. U to vrijeme smo ga izveli iz istražnog zatvora, ispitali, vratili u istražni zatvor i dodatno ga prijavili za još jedno kazneno djelo", rekao je Nikola Milina, glavni ravnatelj policije.

Obojica su trenutačno na slobodi jer im je istražni zatvor u slučaju u kojem su osumnjičeni za silovanje bio određen zbog opasnosti utjecaja na svjedoke, a svih pet svjedoka je ispitano. Žrtva je zbog svega u strahu.

"Strah je ogroman. Ja se ne usuđujem ići sama nigdje jer imam osnovan strah, iako sam tražila mjere, ne znam koji je razlog, ja zaista ne znam. Stoji mi na umu da odem u sigurnu kuću", ispričala je žrtva.

Građani, smatraju - s opravdanjem, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

"Ne bi baš trebali biti tako lako pušteni. Oni to nekako olako puste, odi ti malo kući pa se brani sa slobode - ma koja sloboda", izjavio je Ante i na pitanje reporterke može li se žrtva osjećati sigurno odgovorio je: "Mislim da ne, a onaj tko misli da da, taj bi me trebao u to dobrano uvjeriti."

"Pravilnici i zakoni su nula, trebali bi ih odmah mijenjati. Žrtva je ugrožena, na kraju žrtva bude kriva, a ne nasilnik, tako će i ovdje biti na kraju", dodala je Marija.

Za kazneno djelo iskorištavanje djece za pornografiju prijava je podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću.

"Mi smo sve te dokaze što smo imali za osnovanu sumnju za to novo kazneno djelo dostavili, sada je na tijelu progona da predlaže nadležnom sudu odnosno sucu istrage pa će se vidjet što će oni napraviti. Te stvari itekako štete ugledu policije. Prema tome, mi tu opće nemamo dileme, takvim osobama nije mjesto u Hrvatskoj policiji", objasnio je Milina.

"Ja tu mogu imati svoje mišljenje, ali nije na meni da niti da stvaram pritisak na sud, u svakom slučaju taj postupak treba biti u skladu sa Zakonom, upravo onako kako je u najboljem znanju i odgovornosti onih koji o tome odlučuju", istaknuo je premijer Andrej Plenković.

Obojica policajaca su udaljena iz službe i pokrenut je postupak utvrđivanja njihove disciplinske odgovornosti. Optužnica još nije podignuta.

