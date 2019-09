Nakon što je izvijestio o nastavku posla oko borbenih aviona, Dnevnik Nove TV neslužbeno doznaje da nisu samo SAD, Švedska i Francuska spremne Hrvatskoj prodati svoje zrakoplove.

Interes za milijunski posao pokazala je i Italija koja, doznaje se, nudi Eurofighter, ali i Danska i Norveška s modelom F-35.

Ima li još ponuđača među 20-ak država kojima je Vladino Povjerenstvo poslalo pismo i tražilo da se očituju, trebalo bi se znati nakon 16. rujna do kada im je hrvatska strana dala rok da to učine.

Nakon toga bi se, doznaje Dnevnik Nove TV, tim koji bira zamjenu za MiG-ove trebao povući na mjesec dana kako bi u tom razdoblju pripremili zahtjev za preciznim ponudama zainteresiranim državama.

Ako se potpiše ugovor, kupuje se 12 aviona

Posao težak od nekoliko stotina milijuna za rabljene do oko milijarde dolara za nove avione, po svemu sudeći, odgađa se za sljedeću, izbornu godinu. "Vjerujem do ćemo do kraja mandata ove Vlade riješiti to strateško pitanje", kaže ministar obrane Damir Krstičević. Pitanje je to o kojem ne želi govoriti jer ga vode drugi.

Za one koji su nakon izraelskog fijaska razljutili Krstičevića ovo je, unatoč političkom konsenzusu, gubitak vremena. "Mislim da se radi o mazanju očiju! Gospodin Plenković formirao je Povjerenstvo i na neki je način ministru Krstičeviću oduzeo ovlasti", smatra Franko Vidović, član Odbora za obranu.

Novi tim, prema najavama, želi posebno ocjenjivati nove, a posebno stare ponude. Kada se iz svih "izrode" najbolji igrači, donijet će konačnu odluku. Jedino što je za sada izgledno jest da će se, dođe li do potpisivanja ugovora, kupiti 12 aviona.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr