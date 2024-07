Očekuje se stabilizacija vremena: Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić

U utorak će se vrijeme u većini krajeva prolazno stabilizirati. U srijedu uglavnom u kontinentalnom dijelu stvarat će se kišni, ponegdje i olujni oblaci,na što će utjecati prolaz hladne atmosferske fronte s glavninom sjevernije od Alpa. Zatim posvuda ponovno stabilizacija vremena.

Ujutro i prijepodne u većini krajeva pretežno sunčano. Ponegdje po gorskim kotlinama magla. U unutrašnjosti vjetar slab do umjeren, a na Jadranu umjerena i jaka bura.

Pročitajte i ovo Užas u Daruvaru Obitelji štićenika još ne znaju jesu li njihovi bližnji preživjeli: "Moja svekrva je bila u sobi pored majke ubojice..."

U Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Prema noći raste vjerojatnost za kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva.



U istočnim predjelima pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku, Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne temperatura od 30 do 32 stupnja.



Poslijepodne u Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu oblačnije, pa u gorskom području i unutrašnjosti Istre raste mogućnost za malo kiše ili poneki pljusak. U gorju vjetar uglavnom slab, a na Jadranu bura koja će slabjeti i okretati na

sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 31 do 34 stupnja.

Pročitajte i ovo Sudjelovao i helikopter HRZ-a Uspješna akcija na jugu Hrvatske: HGSS objavio kako su spasili četvero Čeha kod vrha Sveti Ilija



U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, većinom od 31 do 35 stupnjeva. Bura će i ovdje oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak.



Temperatura mora je između 25 i 28 stupnjeva što je dosta povoljno za duži boravak u moru.



Opasnost od UV zračenja i dalje velika, a ponegdje i vrlo velika.

VRIJEME IDUĆIH DANA

Na kopnu će srijeda biti promjenljiva i nestabilna s kišom, lokalno i uz izraženije pljuskove i prolazno jak vjetar. Od četvrtka sunčanije uz svježija jutra, a u petak ujutro ponegdje magla.



Na moru u srijedu vjetrovito, no ne posve stabilno uz umjerenu i jaku buru. Ponegdje je moguć i kratkotrajan pljusak. Od četvrtka sunčano uz buru koja će slabjeti i u petak okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka u blažem padu.



Za vikend posvuda dosta sunca uz ljetne vrućine kojih će u nedjelju biti i u većem dijelu unutrašnjosti. Početkom sljedećeg tjedna u unutrašnjosti postoji naznaka novog prolaznog osvježenja i oborina.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.