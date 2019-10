Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović objavio je na Facebooku kako ga je na putu za Rijeku zaustavila policija. Bio im je sumnjiv auto pun ljudi. Situaciju je iskoristio kako bi se još jednom "obračunao" sa Kolindom Grabar-Kitarović.

Zoran Milanović u četvrtak je u Rijeci komentirao izjavu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da bi "pravosuđe prije svega trebalo slušati narod".

Kazao je da, bez obzira na to što je "makla bistu Josipa Broza, duh Josipa Broza i komunizma i dalje duboko živi u njoj, kulja i dimi iz nje" jer tako nešto, tvrdi, može izjaviti samo netko tko je bio Titov pionir.

"Zakon nije algoritam, niti formula ili linearna jednadžba, uvijek je prisutan ljudski faktor kod tumačenja i primjene, ali da se pita narod, to može biti poziv na linč ili kršenje zakona. To ozbiljna i obrazovana osoba ne smije ni pomisiti, a kamoli reći", ocijenio je Milanović na konferenciji za novinare.

Kasnije se na Facebooku još jednom osvrnuo na njenu izjavu, podijelivši sa svojim pratiteljima anegdotu koju je doživio na putu za Rijeku.

"Izjaviti da bi “pravosuđe prije svega trebalo slušati narod“ je vrlo opasno i populistički. Objasnit ću vam to na primjeru koji nam se danas dogodio dok smo putovali za Rijeku. Naime, zaustavila nas je policija u civilu i prvo sam pomislio da su nas možda zaustavili zbog brze vožnje. Obavljali su svoj posao. I tad sam ih pitao, idemo pitati narod jesmo li krivi ili ne, zaustavit ćemo promet i pitati narod na autocesti jesmo li krivi ili ne. Fućkaš Ustav i zakone, idemo pitati narod. Malo su me čudno pogledali! E, to vam donosi izjava predsjednice. Na kraju nas nisu zaustavili zbog brze vožnje, već smo im bili sumnjivi zato što nam je automobil bio pun. Mislili su da se bavimo švercom ljudi. To su čari kampanje, pun auto i odmah si sumnjiv", napisao je Milanović.

Predjednica Republike Hrvatske u srijedu je u Vukovaru komentirala rad hrvatskog pravosuđa.

"Mislim da bi pravosuđe prije svega trebalo slušati narod. Ja kao predsjednica, naravno, ne smijem se miješati u rad pravosuđa, poštujem trodiobu vlasti u potpunosti, ali kao što sam rekla, mislim da s punim pravom mogu reći i kritizirati da se sve događa presporo, i ne samo u području kažnjavanja ratnih zločina, vidjeli smo u posljednje vrijeme nažalost puno drugih afera u pravosuđu", poručila je.