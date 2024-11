Milanović u malo drugačijem izdanju: "Ovo za mene vrlo emotivan trenutak"

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović nije slučajno pozvan na ovu obljetnicu. Naime, i on sam pohađao je tu školu, a čega se sjetio u svojem emotivnom govoru pred učenicima i profesorima škole.

"Ta škola mi je dala okvire i to shvaćam tek posljednjih deset godina. Prije nisam jer juriš svijetom i život jednostavno prođe. Čuvajte tu školu, gradite je jer vidim da gradite identitet škole, smisao i osjećaj pripadnosti, to je važno“, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović učenicama i učenicima Prve gimnazije Zagreb koja obilježava 170 godina postojanja.

"Ja sam, naravno, večeras ovdje zato jer sam prije puno godina bio jedan od vas“, rekao je predsjednik Milanović koji je i sam pohađao Prvu gimnaziju, ali se tada nije tako zvala i bila je, kaže, ipak drukčija.

Pri tome se posebno emotivno prisjetio svojih profesora i rekao: "Ne mogu zaboraviti sve te profesore i profesorice kroz čije priče i kroz koji sam intelektualni svijet prolazio četiri godine. Pamtim ih sve kao danas. To nije naučena lekcija, to je naprosto nešto što nosiš i ne može to iz tebe. Zato je za mene ovo vrlo emotivan trenutak“.



"Te četiri godine prohuje, a te gimnazijske, srednjoškolske godine su nenadoknadive, neponovljive i dale su nam sjajna obrazovanja. Tko god je htio učiti, tko god je htio biti konkurentan bez da to ističe, mogao je od tih ljudi naučiti čuda i zato sam im beskrajno zahvalan. Da, oni su radili svoj posao i generacije su prolazile kroz njihove ruke, ali oni su za mene jedinstveni. I zato još jednom - hvala im", rekao je predsjednik Milanović prisjećajući se poimenice svih svojih profesora.

Zoran Milanović Foto: Ured predsjednika RH

"Drage učenice i učenici, prvogimnazijalci, učenik Prvog jedan, generacije '81., tada Centra za upravu i pravosuđe, vam skrušeno podnosi ovaj izvještaj. Pokorno javljam da je bilo lijepo, a na vama je da bude još ljepše i da uživate u ovom vremenu. Niste niti svjesni koliko je lijepo i neponovljivo“, zaključio je predsjednik Milanović riječima upućenim učenicama i učenicima Prve gimnazije Zagreb.



Osim predsjednika Milanovića o 170 godina rada i postojanja Prve gimnazije Zagreb govorili su ravnateljica Dunja Marušić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš i državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić te su dodijeljene nagrade za vjernost profesorima koji u Prvoj gimnaziji rade najduže bez prekida.



Uz predsjednika Milanovića bila je savjetnica Predsjednika za odgoj i obrazovanje Jadranka Žarković, kao i bivši predsjednik Ivo Josipović.

