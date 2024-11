Milan i Gligo najbolji su prijatelji više od 40 godina, kao prst i nokat su, jedino se na nogometu vidjela razlika. Gligo Bila je za Dnevnik Nove TV prepričao što je vidio tog 29. rujna kada je sa susjedom Antom, po njegovim tvrdnjama, pronašao beživotnog Milana u svom dvorištu u Grabovcu Banskom.

"Odmah na početku štale iza zatvorene vratnice, ove druge su bile otvorene kud su ovce izgurane. Vidjeli smo i trag od kamiona. On nije mogao pasti sa štale, a gdje su kamere, gdje su ovce? Ja nisam odmah primjetio, nego je Ante primjetio kako nema kamera", rekao je Gligo Bila iz Grabovca Banskog što je vidio u štali na dan kada se sve dogodilo.



Obdukcijom je utvrđeno kako je uzrok smrti bio pad, dok su na tijelu pronađene i druge ozljede, utvrdila je tada policija. Počela je istraga koja je nakon gotovo dva mjeseca dovela do uhićenja 31-godišnjeg muškarca na petrinjskom području, a kojeg dovode u vezu s teškim ubojstvom iz niskih pobuda.

Susjedi od početka tvrde kako je ubijen i to iz koristoljublja.

"To je prestrašno, ali ne znam koje je to koristoljublje, te ovce. Pa da od toga čovjeka zatražiš on bi dao 10 ovaca...", rekao je Ranko Drljan iz Luščana.

"To je strašno, to je prestrašno. Tko god da je treba odgovarati za to i nema tu popuštanja", dodaje Milan Maričić iz Velikog Šušnjara.

Državno odvjetništvo je ispitalo muškarca.

"Postoji osnovana sumnja da je 31-godišnjak teretnim vozilom došao do imanja 66-godišnjaka, nepoznatim predmetom ga udario u glavu te mu nanio ozljede od koje je preminuo na mjestu događaja. Potom je, osnovano se sumnja, utovario u svoje vozilo oko pedeset ovaca i dvadeset janjadi vrijednosti oko 8500 eura", priopćili su iz Županijskog državnog odvjetništva Sisak.



Muškarcu (31) je određen istražni zatvor. Istraga se nastavlja. Prijeti mu najmanje 10 godina zatvora.

