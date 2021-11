Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjeluje na obilježavanju 30. obljetnice obrane Grada Splita, razbijanja pomorske blokade Jadrana i pobjede nad JRM. Nakon službenog dijela odgovarao je na pitanja novinara o aktualnostima.

Komentirao je zakon prema kojem kao predsjednik ne može samostalno poslati vojsku u inozemstvo bez odobrenja ministra.

Kaže da se zakon promijenio, a on to nije znao jer se dogodilo preko noći 2018. Kaže da je zakon neustavan.

"Do tada vrhovni zapovjednik je slao u inozemstvo te male kontignete", rekao je predsjednik.

"Jednog ponedjeljka ovlast slanja hrvatske vojske u inozemstvo dobio je nekakav ministar. Ne samo da se vrijeđa ustavna ovlast predsjednika nego se predsjednika kao vrhovnog zapovjednika totalno isključuje. Ako ja hoću kao primjer poslati dva vojnika u BIH moram zamolit ministra", rekao je i dodao kako se čudio kako je Kolinda Grabar Kitarović 2015. za takve odluke nije trebala odluku ministra.

"Prvi sljedeći put neću se uopće obzirati na protuustavnu sabotažu. Ja moram tražiti nekakvog ministra da tri vojnika sa sabljom izađu van. Ne samo to, ministar ima ovlast do razine voda ", rekao je predsjednik.

"Zapovjedna ovlast predsjednika republike je oteta i data nekom ministru koji će se već sutra vratiti u Vinkovce ili gdje već", rekao je Milanović.

Naveo je primjer Karlovca gdje je direktor Čistoće imao lažnu potvrdu o nekažnjavanju. Protiv njega se na vodi kazneni postupak, kad su mediji otkrili da je to laž tražilo se tko je izdao tu potvrdu, ali taj nikad nije pronađen, a čovjek je i dalje na tom radnom mjestu, rekao je predsjednik te istaknuo kako su u Karlovcu u 35 državnih i gradskih institucija "na čelu 30 HDZ-ovaca, a ovih pet lažu da nisu".

Trzavice u državnom vrhu

Predsjednik je otkrio i što se mora promijeniti da bi se počeli popravljati odnosi u državnom vrhu.

"Gospodo nismo završili ovu priču. Onog trena kada se taj ministar makne i kada se brigadir Hrvatske vojske koji je ponižen i prevaren o od njega, vrati u sustav, možemo se počet pretvarat da su odnosi normalni. Do tada ne možemo. Nemoguće", rekao je Milanović.

O COVID potvrdama

"Ja ću se podnijeti prema tome kako me bude volja. I to od nedavno radim kako me bude volja. Do prije nekog vremena sam govorio slušajte te mandate pa koliko god bili glupi, nelogični, cijepite se, ali ovo nema nikakvog smisla. Ja pozivam na cijepljenje i na treću dozu međutim koja je smisao cijele ove priče. Ja koji sam cijepljen ionako vas mogu zaraziti, od čega vas ja zapravo štitim?", rekao je predsjednik.

"Onaj to je cijepljen može zaraziti, onaj tko je prebolio neće nikada više dobiti teški oblik bolesti", objašnjava Milanović i pita se koja je svrha šatora ispred bolnica i zašto se na nabave kontejneri.

Afera topovnjača

"Topovnjača je krivično djelo, nemjerno prekršen zakon koji to zabranjuje", rekao je Milanović.

Osvrnuo se ne odluku ministra Banožića da Ministarstvo obrane neće više financirati potporu vojske predsjedniku.

"Mornari koji su bili na brodu kojim sam danas doplovio neće dobiti naknadu i dnevnice koje im idu za ovo mada su išli na put na temelju legalne zapovjedi i moje naredbe. Zato, tužit će", rekao je i dodao: "Ministar se ponaša kao kriminalac. Gdje je novac, tamo su HDZ-ovci".

Za kraj je komentirao i današnju utakmicu nogometne reprezentacije. Kaže da je uzbuđen jer na Poljudu nije bio od djetinjstva.