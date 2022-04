Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović stigao je u Rijeku, gdje se nakon susreta uz kavu s gradonačelnikom Rijeke Markom Filipovićem uputio na sastanak s rektoricom Sveučilišta u Rijeci Snježanom Prijić-Samaržija i njezinim suradnicima.

U Rijeci su na tamošnjem Sveučilištu predsjedniku Republike Hrvatske Zoranu Milanoviću biti predstavljene započete aktivnosti i planovi u području razvoja regionalnog inovacijskog ekosustava i transfera te proces uspostave Europskog centra za digitalne inovacije (EDIH).



Riječ je o inicijativi u sklopu Programa digitalna Europa čiji je cilj jačanje digitalne spremnosti gospodarskog i javnog sektora na razini Europske unije (EU) kroz aktivnosti usmjerene na daljnji razvoj i upotrebu umjetne inteligencije, kibernetičke sigurnosti i računarstva visokih performansi.



Milanović se prije sastanka s rektoricom Sveučilišta u Rijeci Snježanom Prijić-Samaržija i njezinim suradnicima sastao s riječkim gradonačelnikom Markom Filipovićem te primorsko-goranskim županom Zlatkom Komadinom, a podvečer će sudjelovati na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Viškovo gdje je predviđeno i njegovo prigodno obraćanje.



No, Milanović bi izjave za medije trebao dati ranije, nakon sastanka na Sveučilištu, a s velikim zanimanjem se iščekuje što će reći na najnovije nalaze iz istrage o padu drona.



Naime, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu održalo je konferenciju za medije o rezultatima dosad provedenih izvida vezanih za pad bespilotne letjelice 10. ožujka 2022. u Zagrebu. Prema njima, bespilotna letjelica bila je naoružana avio-bombom, koja je eksplodirala pri udaru o tlo, no u njoj nije bilo vojnog eksploziva poput TNT-a.