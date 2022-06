Predsjednik Zoran Milanović je u Nedelišću, gdje je prisustvovao treningu naših košarkaških reprezentativca osoba u kolicima, na pripremama za odlazak na Europsko prvenstvo.

Predsjednik Zoran Milanović u srijedu je bio u Nedelišću u Međimurskoj županiji, gdje se susreo s reprezentativcima Hrvatske košarkaške reprezentacije osoba u kolicima.

Predsjednik nije htio komentirati aferu sa sumnjivim transplatacijama, no osvrnuo se na događaje u BiH.

"Šest godina je na snazi odluka Ustavnog suda BiH koja nalaže da se zaustavi cirkus i potkradanje Hrvata", naglasio je predsjednik.

Etnocentrično ponašanje, što je to, zapitao se Milanović. Kakva je to poruka Hrvatima u BiH?

"Sve bi to bilo drukčije da mi radimo isto, a Plenković to ne želi", kazao je Milanović te dodao kako se on sam mora baviti temom BiH.

"Ja se bavim hrvatskim problemima, a on se bavi nehrvatskim problemima, to je rudarski posao, a ne elitni", rekao je predsjednik te istaknuo kako je važnije što se događa u Bosni i Hercegovini, a ne u Severodonjecku. Premijer se, kako je rekao Milanović, bavi time kako sačuvati Banožića.

Predsjednik se osvrnuo i na rad glavne državne odvjetnice, koja je, kako je rekao Milanović, "pasje odana Plenkoviću".

"To je osoba koja se prijavila na dužnost državne odvjetnice tako da je napisala u kurikulumu da joj je otac bio na križnom putu. To je ispod svake razine", dodao je.

"Tražila je ostavku šefice USKOK-a, ova joj je pokazala srednji prst", kazao je predsjednik i pitao gdje je istraga protiv Banožića. Ponovio je kako je Hrvoj Šipek javno tražila stavku šefice USKOK-a, a sada nikome ništa.

"I to je sustav u koji bismo trebali imati povjerenja", rekao je Milanović te poručio:

"Ti ne znaš svoj posao, idi u penziju".

O premijeru i glavnoj tužiteljici je rekao:

“On se bavi time kako da sačuva ministra Banožića, čovjeka koji je već trebao biti predmet istrage. Što je s tim? Hoće mi ponovno dijeliti lekcije državna odvjetnica koja je na to mjesto došla pet minuta prije parlamentarnih izbora 2020. godine na najpokvareniji način”.

Gdje je optužnica u slučaju JANAF? Gdje je optužnica u slučaju Rimac, zapitao se te zaključio kako su Nuernberški procesi završeni u četiri godine.

"Ja to ne radim zato što mi je mater iz Širokog Brijega", poručio je predsjednik vezano za svoj angažman oko tema u BiH.

"On je dvorska luda, ponovno maltretira admirala Hranja", rekao je o Banožiću.

Naravno da se ministra ne može iznijeti iz stana, ali ga treba poliitički utamničiti, zaključio je predsjednik o Banožiću.

"Prema zakonu, ja predstavljam vojsku i donosim odluku. Jedini način je da se konzultiramo od prvog trena, a ne da mi dođe u zadnji tren s odlukom", kazao je.

Milanović o eurozoni: "Onaj tko nije htio - nije ušao"

"Onaj tko nije htio - taj nije ušao. Neke države ne žele u euro. Mi smo zadnji vagon, to nije nikakav uspjeh", rekao je Milanović o ulasku u europodručje te naglasio kako je euro neke države, primjerice Italiju, zavio u crno.

Predsjednik je pozvao da se već ovih dana uvede dvostruko iskazivanje cijena da ljudi mogu pratiti dinamiku cijena. Za porast cijena, kazao je, nema opravdanja, osim prevare potrošača.

Novinari su zamolili predsjednika i za komentar srpske optužnice protiv hrvatskih pilota.

Predsjednik je, kako je rekao, gledao i "dramatično obraćanje" Aleksandra Vučića.

" Nešto je prozivao i Plenkovića, bezveze. Oni se žele uspoređivati s Turskom, ali Turska ne želi u EU. Srbija mora odlučiti gdje želi. To je njihov izbor. Ako Srbija želi ući u Europsku uniju, onda će se morati ponašati po određenim kriterijima. Te kriterije će Hrvatska zagovarati", rekao je Milanović.

"Kad Hrvatska dvije godine ponavlja da se u BiH maltretira jedan od tri konstitutivna naroda - to nitko ne sluša", kazao je Milanović.