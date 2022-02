Zoran Milanović provest će dan u Dubrovniku. Najprije na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, a poslijepodne će sudjelovati na otvaranju Feste svetog Vlaha.

Nakon svečane sjednice dubrovačkog Gradskog vijeća povodom Dana Grada, a koja počinje u 11 sati, očekuje se prigodno obraćanje. Svečano otvaranje Feste predviđeno je u 15:30.

Dan ranije, Zoran Milanović je nakon obilaska izložbe Kopač u Meštrovićevu paviljonu, komentirao situaciju i državi i svijetu. Tako je ponovio da se "hrvatski vojnik odavde maknut neće, niti u Ukrajinu", a dotakao se i afere koja trese Državne nekretnine. Komentirajući istupe zviždačice Maje Đerek izjavio je:

"To što ona govori, govori osoba koja je totalni insajder. Nisam nikad čuo za tu osobu. Zašto govori? Možda ju je netko kupio? Možda radi za SDP, Most, možda za Ninu Raspudića koji je moj potrčko. To je posao za DORH. To su ozbiljne stvari, time se treba pozabaviti DORH. Ako je pola onoga što je rekla istina, to je razlog za pad Vlade".