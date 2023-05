Strani radnici u Hrvatskoj moraju imati ista prava kao i hrvatski radnici, poručio je predsjednik Republike Zoran Milanović u izjavi za medije nakon sudjelovanja na sindikalnom skupu povodom Praznika rada u zagrebačkoj Tvornici kulture.

''Ovo je prvi maj kao što je šala prvoaprilska. Mnogi su ovaj dan zloupotrebljavali. Zadnjih 30 godina imate priliku raditi oslobođeni svih tereta i ideoloških sumnji. Javni sektor u Hrvatskoj je velik, ali ne onoliko koliko se priča. Nisam došao ovdje dijeliti savjete Vladi jer to nisam trpio dok sam bio premijer. Više nisam i ne budem više ni bio, čovjek mora znati kad mu je vrijeme i kad mu je kraj. Svaka Vlada bi htjela biti mirna i zadovoljiti sve racionalne zahtjeve javnog sektora. Ovdje imam i dajem benefit sumnje svakoj Vladi'', kazao je predjednik Republike Hrvatske i bivši hrvatski premijer Zoran Milanović, između ostalog, u govoru na na sindikalnom skupu povodom Praznika rada u Tvornici kulture u Zagrebu gdje je stigao nakon sudjelovanja na obilježavanju operacije Bljesak u Okučanima.

''Kada su moji preci, odnosno više preci moje žene i mojih prijatelja, odlazili u Ameriku i Kanadu, čekali su ih odlično plaćeni poslovi u sjajnim sindikalnim aranžmanima. Zaradili su plaće koje ne bi mogli danas zaraditi. To je vrijeme prošlo, danas moraju biti produktiviji. Ta produktivnost kapitala je zazivala da se ide raditi stvari u Kinu. I otišli su poslovi u Kinu. I natrag nema. U međuvremenu dogodila se neželjena nuspojava da je Kina postala strahovito jaka i da više nikad neće biti slaba. I to je tako, cijena komfora na koji smo svi navikli'', kazao je Milanović.

U Okučanima je obilježena obljetnica vojno-redarstvene operacije Bljesak na kojoj je prisustvovao i Milanović. ''Hrvatska je platila ogromnu cijenu bez ičije pomoći, a oni koji su se prikazivali kao prijatelji bili su poluzainteresirani promatrači ili opstruktori'', kazao je Milanović, koji u Okučanima nije davao izjave, u izjavi za medije nakon sindikalnog skupa.

Komentirao je u Zagrebu aktualne teme pa se potaknut novinarskim pitanjima osvrnuo i na pregovore Vlade i sindikata te dojam da se situacija riješi tek kad se uključi premijer Andrej Plenković.

''Nisam se nikad miješao u to. Uvijek su to rješavali ministri jer to je njihov posao. Ako nije njihov posao, onda nemaju smisla i sve je u rukama jedne osobe. Iznimno se premijer treba umiješati, ali u pravilu ne'', kazao je Milanović, piše N1.



Što se tiče stranih radnika u Hrvatskoj, kazao je da moraju imati ista prava kao i hrvatski radnici, a kad je riječ o najavi povećanja plaća kazao je: ''Dobro je primiti malo veću plaću, posebno s obzirom na rast cijena hrana. Ljudi prosječnih prihoda troše najveći dio svojih prihoda, ako ne i cijele na to. Gdje god odrežeš, negdje će faliti u nekom trenutku. Smanjitati mirovinske doprinose… to je kratkovidan potez.''

Osvrnuo se i na posjet srpske premijerke Ane Brnabić i dodao da Srpsko narodno vijeće (SNV) ne predstavlja Srbe u Hrvatskoj: ''Brnabić je glasnogovornica, kurir gospodina Vučića, ona nije kreator. Oni i dalje lupetaju o etničkom čišćenju u Hrvatskoj, genocidu – e, dosta više.''

Naveo je i da Srbija mora prekinuti ovakve odnose s Rusijom: ''Srbija mora reći gdje je, prošlo je godinu dana.''

''Ja odem u Derventu u dogovoru s Dodikom i onda dva tjedna kasnije slušam nevjerojatne stvari, maltene sam išao dizati hrvatsku bunu, a nisam, ne bih ni išao da se nisam dogovorio'', kazao je i dodao da mu smeta slušati Pupovca u Saboru o etničkom čišćenju i da to smeta svakog umjerenog Hrvata: ''Ne lupetaj više.''

Plenković uskoro ide u posjet u Suboticu, a Milanović ne očekuje ništa od tog posjeta: ''Da bi se nešto suštinski promijenilo u Beogradu, potrebno je da se tamo temelji politike mijenjaju. Ne možeš proći s pričom da je moderna Hrvatska nastala na etničkom čišćenju.''

''Dajte nam te popise ubijenih, to imate, nemojte nas farbati više, previše je vremena prošlo. Hoćete u EU? Ne možemo vam tu pomoći ni odmoći, morate prekinuti ovu vrstu odnosa s Rusijom u ovom trenutku, za pet, 10 godina, tko zna… Pa Plenković i njegov ministar su 17. siječnja 2022. pozivali Putina u Zagreb, ludi ljudi!'' kazao je predsjednik.

Otkrio je i koji je bio njegov prvi posao te da nije imao baš dorbo iskustvo s prvim poslodavcem. ''Šmirglao sam ogradu na Krku, to je posao, krvave ruke su mi bile od toga, stari me je oženio, potplatio me, bio je loš poslodavac'', kazao je kroz smijeh, te dodao da je prvi ''pravi'' posao bio kroz učenički servis u nekoj od gradskih firmi.