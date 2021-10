Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović komentirao je niz aktualnih političkih tema u izjavi novinarima prilikom posjeta Sinju.

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću ispred Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu u Spomen parku braniteljima te sudjelovao na obilježavanju 30. godišnjice osnutka 126. brigade Hrvatske vojske Sinj.



Vladajuća koalicija na današnjoj sjednici saborskog Odbora za pravosuđe podržat će kandidature dvojice sudaca - Trgovačkog suda Radovana Dobronića i Vrhovnog suda Marina Mrčele za predsjednika Vrhovnog suda.



Konačnu odluku donijet će Sabor, koji će glasati samo o jednom kandidatu, onom kojeg predloži Milanović, a to je Dobronić.



Predsjednik Milanović uzvratio srpskoj premijerki: "Mi smo EU, oni nisu. I ako se nastave tako ponašati, neće ni biti"

Sastanak na Pantovčaku: Milanović primio Bakira Izetbegovića, na sastanku bio i Mesić



Milanović je uoči sjednice Odbora iz Sinja u izjavi novinarima poručio: ''Podržavam to.''



''Zašto je jedna sasvim jasna ustavna odredba pervirtirana izmjenama zakona? Ako nešto nije slomljeno, ne diraj, ne ugrožavaj konstrukciji'', komentirao je Milanović osvrćući se na izjavu premijera Andreja Plenkovića od dan ranije vezano uz kandidature za predsjednika VS-a.



Odbacio je mogućnost da se radi o trgovini vezanoj uz dogovor o imenovanju veleposlanika i upozorio: ''S veleposlanicima se kasni dramatično, ne znam zašto''.



''Počeli smo razgovarati pa je to prestalo voljom ministra. Nadam se da će se sad opet javiti. Nisam primijetio da se tu radi o nekoj trgovini. Nisam dobio dojam da je to neka trgovina, da Plenković ima neko more svojih kandidata, nemam ni ja. Čemu to cjepidlačenje? Moramo se dogovoriti. Ne pola-pola kao plijen jer meni nije prebitno, ali mi nije ni previše važno tko će biti veleposlanik. Postoje puno važnije stvari za Hrvatsku'', istaknuo je predsjednik Republike.