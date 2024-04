Milanović HDZ nazvao kartelom: "Plenković zapomaže, a samo me treba..."

Zoran Milanović sudjelovao je u svečanom mimohodu povodom 32. obljetnice vojno redarstvene akcije 107. brigade HV-a.

Na početku obraćanja Milanović je ustvrdio kako ta akcija nije bila pobjeda, ali je utrla put ka njima.

"Nakon toga su uslijedile hrvatske pobjede. Ovo, nažalost, nije bila pobjeda, ali je važan događaj koji je nepravedno gurnut u stranu”, rekao je.

Ukazao je i na licemjerstvo HDZ-a koji je na vlast, zajedno s Mostom, doveo Tihomira Oreškovića koji nije sudjelovao u izbornom procesu. Sada, tvrdi, njemu isto predbacuju.

“Osim ako se ne zove Tim Orešković i govori hrvatski kao da ima muskulfiber. Nevjerojatno je kako Plenkovića proganjaju vlastite laži. Oreškovića je Plenković podržao kao nepoznatu osobu pa se upirao s drugim HDZ-ovim europarlamentarcima da se održi ta stabilnost vlasti. Ne možemo reći da nešto što je dobro za HDZ dobro i za Hrvatsku. Nekada je, ustvari nije nikada, sada sigurno nije”, dodao je Milanović.

Milanović je također rekao kako je korupcija procvjetala kada je HDZ s Plenkovićem došao na vlast.

"Plenković zapomaže i samo treba da me lijepo zamoli da ne budem premijer. Nevjerojatno je slušati da se HDZ bori protiv korupcije. Korupcija je procvjetala, ja mislim da svaka pošast želi da se HDZ bori protiv nje jer joj to jamči procvat. Hrvatska je zapala u tešku situaciju i kaljuže, mirovine su zapuštene, a on ljudima govori da im je super”, kazao je.

HDZ nazvao korumpiranim kartelom

Vladu Andreja Plenkovića nazvao je najkorumpiranijom u povijesti.

"Ovo je vlada koja je daleko najkorumpiranija uopće u hrvatskoj povijesti. To vidi i Plenković. Izgleda da je nešto u tom kartelu toliko krivo projektirano, da ima pogrešne tvorničke postavke da ne može raditi pošteno, ali ni efikasno jer Hrvatska je i dalje socijalni slučaj EU-a. Kupovna moć je pala, to je inflacija pohlepe. Sve je u Hrvatskoj skuplje nego u Italiji i to je problem i netko se time treba pozabaviti. Mirovina treba doći do 50 posto prosječne plaće, ali u njihovom mandatu je to palo”, rekao je Milanović.

Tvrdi da se biskupi nisu oglasili nego Iustitia et pax te da je do sada imao korektne odnose sa Crkvom.

"Volio bih znati tko su ti ljudi. Imao sam korektne odnose s Crkvom. Zadnji biskupi koji su odbrani ne miješaju se u politiku i to cijenim”, dodao je.

Mislav Herman iz HDZ-a rekao je da je Ljubo Ćesić Rojs postao Milanovićev igrač. Predsjednik je rekao da nikada nije čuo za Hermana, a za Rojsa tvrdi kako je bolji od svih u HDZ-u.

"Rojs je popio tromblon na Plitvicama, ali ga je HDZ sada zaboravio zvati. On je priča za sebe i sigurno je bolji od HDZ-a, on će poginut za Hrvate iz BiH. Američka ambasada me napala zbog nekih sitnih interesa jer žele zaustaviti ruski plin, to pozdravlja, ali ne da mi prodaješ američki. To rade”, zaključio je.