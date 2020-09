Predsjednik Zoran Milanović rekao je da neće opstruirati rad Povjerenstva za nabavu borbenih zrakoplova te je otkrio koji je njegov prvi izbor u nabavi aviona.

Milanović je rekao da neće opstruirati rad Povjerenstva za nabavu borbenih zrakoplova, iako nitko iz njegova ureda neće sudjelovati u radu Povjerenstva.

"Ne moram donijeti odluku o tome. Znate da nikad ne bježim od odgovornosti. Da sam premijer, vjerojatno bih bio na čelu Povjerenstva za nabavu borbenih zrakoplova. Da budemo načisto, predsjednika se pita za mišljenje. Ta će tema doći pred VNS i donijet će se odluka, a da dajem mišljenje o svojoj odluci – to je sukob interesa", rekao je predsjednik.

Dodao je da to vrijedi i za neke ljude koji su u Povjerenstvo imenovani odlukom Vlade te je rekao da dvojbenim smatra imenovanje u povjerenstvo ravnatelja SOA-e i voditelja Nacionalnog stožera Civilne zaštite.

Također je rekao da su avioni Hrvatskoj zaista potrebni te da su njegov prvi izbor američki avioni.

"Načelno, s obzirom na to da se ne radi o gumenim bombonima, nego o jako skupim sustavima, prvi bi izbor trebali biti američki avioni. To potpuno otvoreno govorim. Za to je niz razloga: darovali su nam puno opreme, daruju to i dalje. Ja to mogu javno reći jer ne sudjelujem u nabavi", rekao je Milanović.

Na kraju je naglasio da je bitno "pitanje cijene i što se za tu cijenu dobije" te dodao: "Ako smo odlučili nabaviti 12 borbenih zrakoplova, onda ih ajmo nabaviti. Onda trebamo nabaviti 12 novih zrakoplova ili minimalno rabljenih, a ne korištenih, na primjer, u Siriji."