Nakon konferencije za novinare predsjednik se osvrnuo i na protokol prijema gostiju na Pantovčaku te pojasnio kako je to izgledao prilikom posjeta finske premijerke Sanne Marin.

"Molim savjete kako bi trebao izgledati državni protokol – dakle, prijem stranih državnika, jer to se u ovoj kući radi 30 godina na isti način. To je Tuđmanov protokol prepisao od nekoga i to svi vjerno ponavljaju, pa tako i kad je bila premijerka Finske", kazao je predsjednik Zoran Milanović u četvrtak nakon konferencije za novinare te dodao kako o onome što se dogodilo prije nekoliko dana, radije ne bi pričao.

"Ne radi nas, nego radi dostojanstva drugih", rekao je Milanović te istaknuo kako se šefove država i kraljeve čeka vani, a drugi stanu pored zastave, što traje 50 sekundi.

"I ja, Mesić, Kolinda, spustimo se dolje i rukujemo se. I tako tisuću puta pred kamerama", kazao je predsjednik.

Iz Ureda predsjednika RH reagirali: "Jedina odstupanja od protokola danas bila su kašnjenje predsjednice finske Vlade..."

"Možda je to zaista ponižavajuće da neki gost, recimo državni tajnik Vatikana, španjolski premijer, glavni tajnik NATO-a, ovdje čekaju mene, Mesića, Kolindu 50 sekundi. Dosad se nitko nije žalio", naglasio je.

"Malo se ponašamo kao da smo vlasnici provincijskih pansiona – gost je uvijek u pravu. Nije baš uvijek u pravu", zaključio je predsjednik Milanović.