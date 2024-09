Predsjednik Zoran Milanović bio je u srijedu gost Dnevnika Nove TV. U razgovoru s reporterom Hrvojem Krešićem na Pantovčaku je komentirao nedavni neugodan susret s ministrom pravosuđa Damirom Habijanom, kada se ovaj nije htio s njime rukovati.

Milanović je rekao kako je to zezancija. "Ja sam ga potapšao i rekao: 'Hej, ministre', to se vidjelo na kameri i on mi je pružio ruku. Nije išlo iz prve, ali išlo je iz druge", rekao je.

Na pitanje je li ostao zatečen takvom reakcijom, Milanović je rekao: "Ja sam se nagledao takvih profila."