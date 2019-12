Zoran Milanović u ponedjeljak je na predizbornom skupu u Požegi rekao je da u ovoj kampanji ima dosta uvreda i kako želi smanjiti tenzije u zemlji.

Kandidat na predsjedničkim izborima Zoran Milanović u ponedjeljak je na predizbornom skupu u Požegi da će se truditi da politika bude posao koji će mijenjati stvari nabolje i da Hrvatska bude jaka nacija. Rekao je svjestan svih ograničenja dužnosti predsjednika, ali kako je on kandidat s najvećim političkim iskustvom "jamči da, kad ga izaberu, neće prolupati".

"Mene ta dužnost uz sav respekt koji prema njoj osjećam i vidi, jer se inače ne bih kandidarao, ne impresionira, ne u tolikoj mjeri da bih se promijenio kao čovjek", rekao je Milanović.

Dotaknuo se protukandodata kojima su, kako on tvrdi, puna usta reformi. Rekao je da su reforme bila omiljena riječ Slobodana Miloševića.

"On je tako počinjao svoj krvavi pir po Jugoslaviji. Oni koji govore o reformama, a natječu se za predsjednika su varalice“, rekao je jer predsjednik ne može provoditi fiskalne reforme, ne može konsolidirati proračun, da predsjednik ne može puno toga, ali da se može boriti svojim govorom, snagom argumenata, uvjerljivošću, odnosima s ljudima, ugledom u zemlji i inozemstvu te da zna mnoge poslovne ljude i da su mu mnoga vrata otvorena.

Dodao je da nije dobar s lokalnim kabadahijama iz susjedstva, da pritom ne misli samo Srbiju, ali da im isto tako neće podmetati nogu na njihovom putu u EU.

Dotakao se i najavljenog sučeljevanja predsjedničkih kandidata.

"Sutra idemo na debatu, kažem debatu jer je sučeljavanje za goveda. Konačno smo uspjeli dobiti potvrdu da će doći aktualna predsjednica. Ja ću se odazvati, ja znam što sam radio zadnjih 10 godina. Naravno da ću biti meta kritika onih koji se žele proslaviti preko noći", rekao je.

Milanović je rekao da je prije točno tri godine otišao iz aktivne politike. Dodao je da nije radio sa javnim poduzećima iz dva razloga.

"Prvo zato što me ne mogu nacrtanog vidjeti, a drugi što to inače ne biH. I tako sam išao tamo gdje ću ići i kao predsjednik. Boriti se za više hrvatske interese, povlačiti za rukav, ali diskretno, ne klaunovski, svakoga za koga mislim da mogu Hrvatskoj pomoći. Vratiti dostojanstvo i dignitet instituciji Predsjednika Republike sa svim ograničenjima koje ta dužnost ima", obvećao je.

Rekao je i kako želi smiriti tenzije u zemlji.

"Mi se već nekoliko mjeseci kao nacija opet svadimo i nikako da se prestano svaditi jer uvijek su neki izbori. Mi sad imamo izbore na kojima ćemo izabrati osobu. Mene, koja neće imati velike ovlasti, je li to vrijedno ove tenzije. Ovo nije apel da se ovlasti predsjednika povećaju nego da se pitamo je li ovakav način izbora najzdraviji za naciju. Ovo je svađa koja traje već nekoliko mjeseci. Tu ima uvreda, ima prijetnji nacionalnim manjinama. Ljudi se slamaju pod pritiskom stresa, odgovornosti, treme, alkohola, opijata, svega tu ima. To nije dobro. Ja se za neke ljude već počinjem brinuti“, rekao je i dodao da će on izdržati do kraja i kako svima želi sve najbolje.