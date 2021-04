Zoran Milanović danas je na Plitvicama obilježio obljetnicu Krvavog Uskrsa. Nakon što je sa događaja otišao premijer Andrej Plenković, Milanović je stao pred novinare. I krenuo...

Govorio je o Plenkoviću i rekao da od njega nema komplekse, što mu je jučer predbacio premijer.

"Svatko od nas ima komplekse prema nekome. Svatko od nas. Ali baš prema njemu. Mi nismo isti ekosistem. Ja sam orao, on je nilski konj. On tamo papa lopoče i živi u svom ambijentu. Ali ima isto tako opaku narav. Nilski konj je katkad opasniji od hijene. A ja sam orao. Sokol. S tim znaš na čemu si. Nije ni to lijepo, ali nije strvinar bar", rekao je.

"Ajde? Auu..."

Pitali su je li čuo da je DSV privremeno udaljio s dužnosti osječke suce.

"Ajde? Auuu...", rekao je i dodao da on u DSV-u zna tri osobe te da je problem s institucijama što se ne zna tko su ljudi koji imaju velike ovlasti.

"Tko je u Povjerenstvu za sukob interesa? Ja ne znam nikoga. Oni su kaznili Pupovca. Ajde sad nešto u njegovu obranu. Čovjek je pogriješio ništa. Nekakvu šljivu, trešnju, ćuskiju, dvije motike nije prijavio. Kuću koja je upisana u zemljišne knjige. Pa nije odvjetnik, nije javni bilježnik. Ako je krivo prijavio, pa nije ništa izmislio. Ispričavam mu se, ta kuća koju je prijavio ne vrijedi baš tako puno, to sam u međuvremenu prijavio. Nije sve tako crno. Ali sve ovo drugo stoji, on nije ništa bolji čovjek", kazao je.

"Pupovac može birati i između ružan i zao"

Pupovcu je zamjerio što ga je usporedio s Mussolinijem.

"Dokle god se budu takvi ljudi kukavički skrivali iza svog srbstva, govorili da ih nazivam prljavima zato jer su Srbi, meni koji među Srbima dobivam 10 puta više glasova nego on, ja ne mogu na to šutjeti", rekao je i dodao da su se njegovi borili s Radom Končarom kojeg su Mussolinijevi strijeljali.

"Ja nemam ni crnu košulju", dodao je, a spomenuo je i analitičara Žarka Puhovskog koji ga je usporedio sa Staljinom.

"On nije polemizirao. Staljin je ubijao", rekao je Milanović.

"Ako Pupovcu ne odgovara da bude prljav, može birati između 'ružan', i 'zao'. Ja sam svakome odredio ulogu u castingu", objasnio je.

"Ja sam htio početi čistiti tu ribetinu smrdljivu, Plenković to ne dopušta", rekao je o stanju u pravosuđu.

"Te udbaške spike. S kim sam ja razgovarao, s Čarugom sam razgovarao... Razgovarao sam s vrhunskim stručnjacima", rekao je o izboru za predsjednika Vrhovnog suda.

"Beba otprije poznata policiji"

"To iz vremena udbaških? Prije nego što sam rođen? Znate ono, u Splitu rođena beba otprije poznata policiji. Bio sam korektan. Mislio sam da se isplati uložiti u odnos s čovjekom. Ne isplati se. A ima on već i nešto godina. Ja bih u njegovom slučaju već razmišljao o penziji. Nezasluženoj, ali dobroj. I dobro je da nije upao preko grbače SDP-a u Europski parlament jer bi inkasirao takvu plaću".

"Haiku forme na Twitteru"

"Inače, poruke ne pišem puno. Mailove ne šaljem. Već 12 godina ne šaljem mailove. Na poruke ako mi ih ne šalju bliski ljudi ne odgovaram. Facebook, pomalo zastario, koristim, ali prije ovoga nisam mjesec i po dana. Dakle, nisam Trump da haiku formama na Twitteru divljam na rubu ludila svaku noć, kad se pale svijetla u kineskom Centralnom komitetu", rekao je o Facebook statusima koje je intenzivirao zadnjih dana.

"Vidite, s Pupovcem i Plenkovićem se ne možete ovako zezati. Oni su između Her Flicka i Korčagina", zaključio je.