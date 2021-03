Premijer Andrej Plenković obratio se medijima u Vinkovcima tijekom svoje turneje Slavonijom.

Izašavši pred novinare Plenković je rekao kako je održan sadržajan sastanak s gradonačelnikom Vinkovaca i županom te je potpisan ugovor za izgradnju obilaznice Apševci-Lipovac.

I u Vinkovcima je bilo neizbježno komentirati nastavak prepucavanja između Zorana Milanovića i Milorada Pupovca kojeg je predsjednik danas na Pantovčaku prozvao da je zaštićeniji "od pande u njujorškom zoološkom vrtu".

"Imao sam jako intenzivan dan danas i nisam gledao ni slušao ovo što je bila bujica i salva uvreda koje idu na osobnoj razini. Mislim da se Milanović sada ponaša, i to mu poručujem, kao iskompleksirani ljubomorni lažljivac. Što se tiče njegovog prvog izbora za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda, nema nikakvog špijuniranja, nego uljudan poziv jedne jako stručne, jako kompetentne osobe, koja bi se bila rado uključila u natječaj da je poštivana zakonita procedura. Tlapnje i laži da ga netko špijunira koje pušta u eter, teško, ljudi ne bi imali što čuti", poručio je premijer Plenković.

Upitan vidi li se da bi ikad nakon ovoga mogao sjesti i razgovarati s predsjednikom države, premijer odgovara: "Ovaj stil dolazi isključivo s njegove strane. Kad bude takvih napada, bit će i ovakvih odgovora, da ne bi mislio da će mene impresionirati kao što imam dojam da zašute svi na koje se obrecne samo ako ga krivo pogledaju. To neće ići, o bilo kojoj temi. A to koliko je bio nesposoban kao premijer, kakav je neradnik bio, o tome se pričaju priče. I to on jako dobro zna."

Premijer Penković je već ranije danas komentirao objave predsjednika Milanovića na Facebooku i njegov obračun s Miloradom Pupovcem te ocijenio da je Milanović "izašao iz okvira normalne komunikacije predsjednika Republike".

O veledrogerijama

Komentirao je i situaciju s veledrogerijama te rekao kako "uvijek pred važne datume nešto potražuju". Kazao je kako uopće nije pratio što su predstavnici veledrogerija danas govorili te da je ministrima Berošu i Mariću rekao da "zagrebu" u te dugove i vide ima li tu nepotrebnih troškova.

Osvrnuo se i na župana Anušića koji je usred sastanka dobio pozitivan nalaz na koronavirus te kazao kako se nije činilo da ima simptome.

"Pretpostavljam da je sada u samoizolaciji", rekao je premijer.