Predsjednik se osvrnuo na tehničke probleme s remontiranim vojnim helikopterima, ali i našu priču objavljenu u jučerašnjem Dnevniku Nove TV o nekolicini vojnika koji su se na dežurstvu u protupožarnoj sezoni u Divuljama opustili i popili.

Incident od prije nekoliko tjedana o kojem nitko nije izvijestio javnost Ministarstvo obrane potvrdilo je na upit Dnevnika Nove TV. Predsjednik kaže da se takve stvari događaju.

"To znate jako dobro jer se bavite sustavom obrane i svaki dan postavite neko pitanje kad se netko negdje napije ili prođe kroz žuto svjetlo, a tiče se vojske - ovaj ured i ja to nećemo komunicirati. Vojsku ćemo štititi od takvg sitnog skandaliranja, a ozbiljne stvari o tome ću razgovari s premijerom ili ministrom, bude li potrebno. A kada vojna policija u Divuljama nađe tri varogasca iz Slavonije i imaju postotak alkohola 0,6 posto - takve svari se događaju, to je redovan dio posla i za takve stvari se snose sankcije.

A helikopteri lete, posade moraju biti utrenirane, da su utreniranije, letjeli bi i noću, što ne rade, jer nemaju dovoljno treninga. Imate skupi resurs koji ne koristite - helikopter nije dalmatinski pršut koji sušite godinu dana pa smažete za dva dana", rekao je predsjednik.

Podsjetimo, hrvatski vojnici, inače pripadnici gardijske oklopno-mehanizirane brigade, iz Slavonije su u Dalmaciju su stigli kao pojačanje vatrogascima u gašenju požara. Bili su smješteni u vojarni u Divuljama. Krajem srpnja njih dvadesetak opustilo se i popilo, a u večernjim satima u nadzor im je upala vojna policija i pali su na alkotestu.

