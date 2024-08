Hrvatska tenisačica Donna Vekić izgubila je finale, ali došla do srebrne medalje u finalu teniskog turnira na Olimpijskim igrama.

Donna se upisala u povijest hrvatskog tenisa. Srebrna medalja je najsjajnija olimpijska medalja u pojedinačnoj konkurenciji za Hrvatsku u tenisu.

Na medalji joj je čestitao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

"Čestitam Donni Vekić na sjajno odigranim teniskim mečevima na olimpijskom turniru u Parizu i osvajanju srebrne olimpijske medalje. Nakon ulaska u finale, Donna je nesebično poručila Hrvatskoj - imamo medalju! I to kakvu medalju, prvu olimpijsku u kategoriji tenisačica. Šesta je to olimpijska medalja za hrvatski tenis do danas, ali medalja koju ćemo dugo pamtiti jer je osvojena nevjerojatnom snagom volje i rijetko viđenom upornošću. Bravo za Donnu Vekić!", napisao je predsjednik na Facebooku.

