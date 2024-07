Milanović: "Bilo bi fora da se Plenković kandidira, a tamo od kuda sam došao ne pada kiša već kiša metaka"

Predjednik Zoran Milanović boravio je u Novigradu Podravskom na obilježavanju dana općine prilikom čega se osvrnuo na demografske tekoće s kojima se suočava Havatska, ali i na atentat na američkog bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.

"Očuvanje načina života ovdje u malim naseljima i selima je nešto za što se vrijedi boriti. Naravno da nećemo nestati kao nacija, ali moramo biti svjesni demografskog problema koji je stvaran. I rješenje tog problema postoji - to je očuvanje ruralnog, ali modernog načina života. Sve ovo što gradite u Novigradu i što planirate graditi će doprinijeti tome da ljudi ostanu, da im taj život pruži ugodu, sigurnost i komfor koji će inače automatski tražiti u većim gradovima”, rekao je Milanović.

Vodstvu Općine poručio je da koriste europske fondove najviše što mogu jer je to novac koji će na raspolaganju biti još neko vrijeme. Za Europsku uniju je rekao da je forma ostvarenja Hrvatske i dobra stvar koliko nam koristi.

Zoran Milanović - 1 Foto: Ured predsjednika RH

"Biti lojalan i pošten u odnosu s drugima, igrati po pravilima, potruditi se da se pravila donose tako da se i nas pita i da naše interese štite, naše pravice i naše potrebe. Ali koristiti taj novac do zadnjeg eura - to treba biti cilj. Sve se iskoristiti ne može i svaki neiskorišteni euro treba gledati kao laganu špotanciju zašto se nije iskoristio“, rekao je.



U tom smislu, posebno je istaknuo važnost korištenja europskih fondova kada je u pitanju ruralni razvoj, odnosno, kako je rekao, „ruralni opstanak, opstanak načina života“. Za Hrvatsku je rekao da je nisko urbanizirana zemlja jer u njoj manje od 60 posto ljudi živi u urbanim naseljima. Pri tom je usporedio Hrvatsku s drugim europskim državama kazavši kako smo mi zemlja malih naselja, posebno u sjevernoj Hrvatskoj.

"Ljudi tradicijski žive u malim naseljima i to je vrsta života koji imamo i koji mora na neki način opstati“, istaknuo je predsjednik Milanović.

Zoran Milanović - 3 Foto: Ured predsjednika RH



Kazao je kako je posljednjih šezdeset-sedamdeset godina napravljen veliki pomak u razvoju ovog kraja te da se puno toga promijenilo, a da je na našoj generaciji da taj trend nastavimo.

"Da vodimo računa da Bijela kuća nije 'Dudekova hiža' i hvala Bogu da nije, kao što 'Dudekova hiža' nije i nikada neće biti Bijela kuća“, rekao je predsjednik Milanović referirajući se na svoj nedavni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama i projekt 'Dudekova hiža' koji je planiran u Novigradu Podravskom.

Zoran Milanović - 2 Foto: Ured predsjednika RH



Govoreći o boravku u SAD-u, osvrnuo se i na aktualnu situaciju nakon pokušaja atentata na Donalda Trumpa.

“Tamo od kuda sam došao temperatura je još viša nego ovdje, vlažnost zraka je još viša, ali ne pada kiša nego padaju meci, kiša metaka. I općenito cijela atmosfera “smrdi” na nešto opasno i na rat, i u Europi i izvan Europe. U tom metežu Hrvatska se - u skladu s pametnijim navadama i porukama naših predaka u politici - treba držati sa strane, ne voditi glavnu riječ, ne mahati zastavom, posebno ne tuđom. Imamo samo jednu zastavu i samo jedan grb. Biti svoj na svome, gledati svoje interese, a prema drugima, bio to istok ili zapad, biti korektan i iskren koliko je moguće. Svijet promijeniti ne možemo. Bitno je da se u slučaju neke nevolje ili nepogode nevolja ne sruči na nas. To je zadatak svake generacije hrvatskih političara, a posebno danas. Tko god gleda izvan toga, ne gleda dobro jer gleda sebično i gleda neki svoj partikularni interes“, poručio je.

"Atentat na Trumpa stravični je događaj koji se nije smio dogoditi. Niti je bilo drona koji bi nadgledao taj prostor, niti je to sve skupa bilo osigurano na približno pristojan način. Svugdje ima manijaka, ali ne možete svugdje doći legalno u posjed odnosno vlasništvo duge cijevi. Između toga i pucnjave je samo nekoliko stepenica po kojima se treba popeti i pucati. Srećom, promašio je, ali ubio je jednu osobu a dvije su teško ranjene“ kazao je predsjednik Milanović.

Nadalje, predsjednik smatra kako je atmosfera u Americi puno toksičnija i gadnija nego u Hrvatskoj.

"Pucnjava je ugroza života i demokracije. Međutim, tu Trump zagovara nešto što mu je skoro došlo glave, a to je dosta neregulirana trgovina i raspolaganje oružjem. I tako manijaci dođu u posjed duge cijevi“, kazao je.

Odgovarajući na pitanje o mogućim kandidatima za predsjedničke izbore, predsjednik Milanović kazao je kako ne razmišlja o tome.

"Radim svoj posao, predstavljam Hrvatsku i dat ću sve od sebe da Hrvatska bude što je moguće poštenija, normalnija zemlja, da se ne zalijećemo u glupe avanture koje služe nečijim privatnim interesima. Mirno i spremno čekam izbore jer znam što sam radio“ kazao je predsjednik Milanović pritom istaknuvši kako bi Plenković bio super kandidat.

"To bi baš bilo fora, ali vjerojatno ništa od toga. On se može kandidirati i voditi kampanju, to nije zabranjeno. Kao što sam se i ja imao pravo kandidirati na parlamentarnim", dodao je.

Novinare je zanimalo i zašto Hrvatska nije potpisala sporazum s Ukrajinom na margini NATO summita u Washingtonu, a za što ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman tvrdi da je odgovornost na predsjedniku Milanoviću.

"Grlić Radman ne odlučuje ni o čemu i s njim se ne planiram baviti. To je Plenkovićeva noćna mora i neka je ima ako hoće. Ugovor nismo potpisali zato što Vlada potpisuje ugovore. Hrvatski zakoni kažu da o njima pregovara i sklapa ih Vlada, a ratificira i potvrđuje Sabor. To Radman vjerojatno ne zna, ali evo ja mu kažem. Plenković vjerojatno zna pa neka učini nešto po tom pitanju", poručio je.

Govoreći o samom sadržaju ugovora, predsjednik kaže kako ga ne bi potpisao te kako je upravo takav ugovor tema za Vijeće za nacionalnu sigurnost koje, podsjetio je, Plenković i njegovi suradnici sustavno izbjegavaju i opstruiraju.

"Naprosto ta vrsta suradnje koja uključuje i vojnu pomoć nije nešto u čemu vidim Hrvatsku. To govorim cijelo vrijeme i cijelo vrijeme stojim kao nekakva zadnja barijera razuma i odgovornosti između Hrvatske i HDZ-a i Plenkovića koji nas pokušava angažirati u ratu što je moguće više. Trenutna situacija je takva da ne mogu reći da sam optimist što se tiče sigurnosne situacije u Europi i svijetu. Hrvatskoj nije mjesto da se gura tamo gdje joj zdrav razum nalaže da joj nije mjesto. Hrvatska nije granična država i nije na Baltiku, nije na Kavkazu. Hrvatska se dosta napatila i nakrvarila za ono što danas neki čuvaju, a neki razbijaju. To je moj stav, a što se tiče odgovornosti za preuzimanje obaveza za Hrvatsku, pa i štetnih, to radi Vlada", kazao je.

Predsjednik Milanović komentirao je i proces izbora sudaca Ustavnog suda.

"Nadam se da će jedna strana Sabora učiniti sve da se za suce Ustavnog suda predlože ljude besprijekornih karijera, javnog statusa, neokaljane i pametne, ljude koji nisu egzibicionisti i pozeri koji stalno idu okolo i tumače kako oni vide Ustav. Ustvari, izbor je sužen na jako mali broj ljudi prema mojim kriterijima, no možemo se unaprijed radovati da će tu biti svakakvog polusvijeta, ali i sjajnih ljudi. Siguran sam da će ovoga puta biti više sjajnih ljudi jer u sadašnjem sastavu svega nekoliko je ljudi koji zaslužuju da se zovu Ustavnim sudcima. Oni na svojim ramenima i srcima imaju jedan ogroman teret“, kazao je.