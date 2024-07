Grlić-Radman tvrdi: "SAD se čudi što Hrvatska nije u sporazumu za Ukrajinu, odgovoran je Milanović"

Na netom završenom summitu NATO-a u Washingtonu, predstavljen je novi sporazum za dugoročno pomaganje Ukrajini. Sporazum će trajati i nakon završetka rata s Rusijom.



Inicijativa je krenula od zemalja G7, a do danas su joj se pridružile 23 od 32 članice NATO-a, no Hrvatska - nije. Zašto je ostala u društvu Mađarske, Slovačke i zemalja zapadnog Balkana, Dnevnik Nove TV pitao je predsjednika, iz čijeg su ureda priopćili da na sastancima na kojima je on sudjelovao, o tome nije bilo riječi.

Ured predsjednika upite je preusmjerio na Vladu Republike Hrvatske. Šef diplomacije bio je oštar - tvrdi da je za nesudjelovanje u sporazumu Ukraine Compact odgovoran predsjednik Zoran Milanović.

"Naravno da se svi čude kako to se Hrvatska nije priključila baš toj inicijativi. I veleposlanica je bila začuđena, i državni tajnik Blinken, ali svi su oni redom komunicirali s predsjednikom. A on je mogao na licu mjesta nešto učiniti, međutim one se s nikim nije sastao. One se pohvalio brojnim susretima, ali po mojem saznanju, nije se dogodio nijedan bilateralni susret“, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić-Radman.

"Ako vidite što smo sve učinili za Ukrajinu, cijela Vlada, pa bit će vam valjda jasno da problem leži kod predsjednika. On od samih početaka smatra da bi se Hrvatska valjda trebala držati neutralno. Hrvatska vlada je prisutna, a to što predsjednik nažalost kroz svoje nesudjelovanje i kroz takav odnos i ponašanje šteti reputacijski, ne ide nam u prilog kao državi“, rekao je Grlić Radman.

