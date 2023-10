Vožnja bicikla u Zagrebu kao svojevrsni adrenalinski sport: "Stojim na semaforu, a on me sa strane pretječe"

Vožnja bicikla u Zagrebu spada u adrenalinske sportove. Biciklisti imaju osjećaj da vozačima nije jasan zakon i da oni misle da bi se trebali maknuti s ceste.



"Ja stojim na semaforu, a on me sa strane pretječe, a nema one trake za njega", kaže vozač Vladimir koji ipak zna da oni po zakonu moraju biti na cesti ako nema biciklističke staze.

"Nije Zagreb napravljen za tolike aute bez obzira što su dodali staze, a staze idu pa odjednom je nema", smatra biciklistica Vesna.



Pa biciklist završi među bespomoćnim pješacima.

"Mene nisu pogodili. Da jesu, on bi bio u goroj poziciji, ja bih ga zatukao", prijeti pješak Radovan.

I vozači su nekad biciklisti, biciklisti vozači, pješaci su nekad vozači, vozači pješaci, ali nikako im ne da uspijeva da u prometu budu - ljudi.

