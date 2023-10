Skvoteri okupirali diplomatsku zgradu u Bruxellesu, Biljana Borzan poručuje: "Vlada RH se ponaša kao pijani milijarder"

Skvoteri su u nekadašnju zgradu jugoslavenske diplomacije u Bruxellesu po podu rasprostrli madrace, a po stolovima konzerve. I tako su živjeli dok ih nije izbacila belgijska policija. Živjeli su u toj zgradi gotovo dva tjedna.

Nakon što je grupa osoba provalila u odnosnu nekretninu, veleposlanik Joško Paro odmah je o tome obavijestio nadležne osobe u MVEP-u te zajedno sa svojim kolegom iz Sjeverne Makedonije poduzeo potrebne mjere prema belgijskim tijelima da se zgrada isprazni od ilegalno useljenih osoba te time Republici Hrvatskoj i Republici Sjevernoj Makedoniji omogući nesmetano korištenje zgrade.

Skvoteri su okupirali zgradu jer im je cilj prisiliti belgijske vlasti da osiguraju smještaj za migrante bez valjanih dokumenata.

"Ljudi koji šalju određenu poruku belgijskoj državi. Oni su namjerno ušli u zgradu koja je diplomatska", rekla je zastupnica u EU parlamentu Biljana Borzan.

Ova je zgrada ljetos vraćena sukcesijom. U njoj je nekada stolovala jugoslavenska diplomacija. Duh prošlosti nazire se kroz skupocjeni namještaj, umjetnine, porculan.

A trag skvotera kroz madrace razbacane po podu i ostatke hrane po stolu. Nije to jedina hrvatska zgrada u Bruxellesu. Postoji još jedna koja zjapi prazna. Kupljena u doba Vlade Zorana Milanovića.

"U 7 godina je Hrvatska mogla istresti 10 milijuna eura, nitko ne bi trepnuo. Za neku drugu zgradu ako je ova problem. Dakle, to je nemar. To je nemar jer je prvenstveno fokus na vlastitim probicima i vlastitim ciljevima. Dobijem alergijsku reakciju na to. Počnem šmrcati", rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović.

"S jedne strane Hrvatska u Bruxellesu ima dvije zgrade na predivnim lokacijama koje strahovito puno vrijede, a s druge strane iznajmljujemo prostor za stalno predstavništvo Hrvatske u Bruxellesu za cijenu od nekoliko desetaka tisuća eura. Ispada da se Vlada ponaša kao pijani milijarder", rekla je Biljana Borzan.

Problem briselskih nekretnina do sad nije riješila niti jedna vlada.

