Aroma i dim duhana bez stvaranja ovisnosti postaju mogući, no liječnici upozoravaju da potpunim uklanjanjem nikotina štetnost cigareta nije umanjena.

Njemački znanstvenici iz jedne su vrste duhana gotovo u potpunosti odstranili nikotin - glavni uzročnik ovisnosti u cigaretama.

No Igor Barković iz Zavoda za pulmologiju Riječkog KBC-a tvrdi da nikotin nije toliko štetan sam po sebi, osim što izaziva tešku ovisnost. „Smanjenjem količine nikotina možda će budući pušači profitirati tako što će imat manju sklonost pušenju“, dodaje.

Ipak, ističe kako bezalkoholno pivo ili beskofeinska kava nisu dali nikakve rezultate, stoga će se u borbi protiv pušenja „morati gađati na druga mjesta“.

Nove bi cigarete tako umjesto 16 miligrama po gramu duhana imale tek 0,04 miligrama nikotina. No duhanski dim krije i ostale štetne tvari. Tvari su to koje, kako kaže Barković, dokazano djeluju na sve dijelove tijela, od pluća kao prvog organa na koji nailaze pa do svih drugih.

Samo jedna cigareta na dan skraćuje život za 8 minuta. U Hrvatskoj godišnje oko 14 tisuća osoba umre od posljedica pušenja. Čak 95 % umrlih od raka pluća su pušači.

U Hrvatskoj puši svaka treća osoba, odnosno oko 35 % odrasle populacije. Prosječan hrvatski pušač na dan popuši između 15 i 24 cigarete. Osoba koja dnevno popuši jednu kutiju cigareta na godišnjoj razini potroši između 9 i pol i 11 tisuća kuna.

Strastvene pušače od loše navike teško je odvojiti. Jedna od naših sugovornica govori kako je svjesna štetnosti pušenja, no cigarete ju svejedno „i dalje vuku“.

Ipak, najbolje je rješenje prestanak pušenja. Tako čuvamo sebe, ali i svoju okolinu jer duhanski dim šteti i pasivnim pušačima, a njemu je u svom domu izložen svaki peti nepušač.

