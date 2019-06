Moć pozitivnog razmišljanja popularan je moderni koncept koji ponekad može zvučati pomalo kao klišej, no dobre strane toga za dušu i tijelo dokazale su mnoge studije. Pozitivno razmišljanje podignut će naše samopouzdanje, poboljšati raspoloženje i spriječiti razvoj depresije, hipertenzije ili poremećaja uzrokovanih stresom. Zato osvijetlite svoj svijet i ispunite ga pozitivnošću uz nekoliko lakih trikova.

Kategorizirajte si život

Kada razmišljamo o negativnim aspektima našeg života, oni većinom dolaze iz sljedećih kategorija: veza, posao i novac. Te kategorije najvećim dijelom okupiraju misli svih nas. Kako bismo se riješili negativnosti i postali zadovoljniji i pozitivniji, trebamo razumijeti te kategorije jer kada zakažemo u jednoj, prilično često zakažemo i u drugoj, pa i u trećoj. Trik je u tome da ako poradimo na jednom području našeg života, postat ćemo sretniji, a samim time i pozitivniji. Primjerice, ako smo zadovoljni u vezi, lakše ćemo se fokusirati na zdravlje jer ćemo se osjećati ispunjenije i sretnije, a to utječe na naše stanje uma i tijela.

Izokrenite pitanje koje si postavljate

Svakodnevno nam kroz glavu prolaze milijuni pitanja na koja naš mozak obožava odgovarati. Isto se događa i kada se nađemo pred preprekom koju ne znamo prijeći. Kada naiđemo na problem, obično oblikujemo pitanja na pogrešan način, kojim teško možemo iznjedriti pozitivan odgovor. Pitanja poput ''zašto ne mogu ovo riješiti?'' ili ''zašto mi se ovo događa?'' najčešće u našim mislima nailaze na odgovore ''zato što si nesposoban'' ili ''zato što ne možeš ništa sam napraviti'', zbog čega tonemo sve dublje u negativu.

No možda je jednostavno stvar u tome da se ne pitamo prava pitanja? Kako bismo preokrenuli tijek misli i prevarili mozak da razmišlja pozitivnije, pitanja trebamo drukčije oblikovati. Umjesto da se pitamo zašto nešto ne možemo riješiti, trebamo si postaviti pitanje što trebamo napraviti kako bismo to riješili. Izokrenemo li pitanja, sigurno ćemo uspjeti pronaći način na koji je moguće prebroditi problem.

Što bi moj uzor učinio?

Svatko od nas ima svog uzora, osobu kojoj se divi i poput koje želi postati. Kada smo u dilemi što napraviti u naizgled bezizlaznoj situaciji, naše misli i um ograničeni su samo na naše vlastite misli. No što kada bismo dobili savjet od nekoga tko može razmišljati drugačije? Primjerice svoga idola? Jednostavno se trebamo zapitati što bi on u toj situaciji napravio ili kako bi reagirao. Koliko god se možda činilo blesavo, ovaj način zapravo je prilično učinkovit. Stavimo li se u cipele našeg idola, vrlo vjerojatno ćemo doći do rješenja koje tražimo.

Razmislite o meditaciji

Ako želimo saznati koje misli okupiraju naš um, postoji li bolji način za to od meditacije? Meditacija ima brojne benefite za dušu i tijelo. Ne samo da poboljšava um i potiče nas na pozitivan način razišljanja već se pokazalo i da sprječava nastanak brojnih bolesti. Zato sjednimo i poslušajmo svoje misli. Postanimo svjesni svega što nas muči i očistimo glavu od negativnih misli. Ispunimo li um pozitivnim mislima, promijenit će se i naš način razmišljanja, zbog čega ćemo imati više energije koju možemo usmijeriti na ono što želimo.

Smijeh je prirodni recept protiv stresa (Foto: Getty Images)

Pronađite humor u lošim situacijama

Još jedan trik kojim možemo prevariti svoj um da misli drukčije i pozitivnije jest smijanje. Dopustimo si humor čak i u najlošijoj situaciji jer će smijeh opustiti i učiniti čak i tešku situaciju barem malo lakšom. Smijeh je prirodni recept protiv stresa i zato sam osmijeh, čak i kada se nemamo baš puno čemu smijati, može trenutačno promijeniti način na koji se osjećamo iznutra. Neovisno o tome sjedimo li u uredu, vozimo li se autom ili jednostavno hodamo ulicom, smijmo se! Iznenadit ćemo se koliko jedan takav mali čin može promijeniti način na koji razmišljamo.

Pretvarajte se da ste netko drugi

Svatko je sam sebi najveći kritičar. Kako bismo se distancirali od negativnih misli, trebamo zamisliti da smo naša dobra prijateljica. Ta je prijateljica baš poput nas, s istim problemima, istim svakodnevnim izazovima i istim negativnim mislima, no ona od nas traži utjehu da nije sve tako crno. Kada se njezin cijeli svijet ruši, mi joj zasigurno nećemo reći da je to tako, već ćemo tražiti pozitivu kako bismo raspršili svu tu negativnost. Upravo ono što bismo rekli svojoj prijateljici u takvoj situaciji sada trebamo reći sebi.

Zapišite jedan pozitivan trenutak svaki dan

Zapisivanje i primjećivanje pozitivnih stvari koje nam se događaju u našoj svakodnevici pokazalo se kao uspješna metoda kojom povećavamo tijek pozitivnih misli. U moru stvari koje nam se svakodnevno događaju često zaboravimo ili ne primijetimo one male pozitivne trenutke. Jedna je studija pokazala kako su oni koji su zapisivali pozitivne trenutke koji su se dogodili u danu bili bolje raspoloženi i manje podložni bolestima od onih koji to nisu radili. Zato, uvijek na kraju dana trebamo sjesti i razmisliti o tim trenucima i krenuti na put prema pozitivnijem pogledu na život.

