Kako se živi u Lici? Iako je život u Hrvatskoj sve skuplji, od regije do regije ovisi kolika nam je mjesečna potrošačka košarica. Primjerice, život u Gospiću je za 35 posto jeftiniji nego u Zadru. No, Ličani poručuju: ni kod njih život nije bajka, samo se snalazi svatko kako zna i umije. Više donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić.

Lika je "priki lik" za turiste. Tko jednom u nju "zagazi", Lici se vraća. Jer u njoj se, kažu: spava, jede i pije po pristupačnim cijenama.

"Gospić u usporedbi s drugim gradovima, Zagrebom, a da ne kažem Dalmacijom, je sigurno 30 do 40 posto jeftiniji", kaže Josip iz Gospića.

Ipak, poručuju Gospićani: inflacija ni njih nije zaobišla.

"Sve je otišlo gore, dok je bila kuna, nešto je bilo dobro, sad kad je euro, sad je sve nešto otišlo gore", tvrdi pak Ivica.

Za snimatelja i reporterku Dnevnika Nove TV Sanju Jurišić dvije kave s mlijekom, u središtu Gospića, tri eura. A da su tu poželjeli kupiti kuću, evo koliko bi im novca trebalo.

"Starija kuća neka do 30-40 tisuća eura, nešto bolje do stotinjak, u Dalmaciji ne možete kupit ni plac za to", kaže Josip.

Dnevnik Nove TV prvi donosi detalje velikog posla koji je pred realizacijom: Američki gigant investirat će u Slavoniju, tražit će 4500 radnika

I cijene najma stana upola su niže nego u Dalmaciji. A ličke majke kažu: mir koji im pruža život u manjoj sredini, nitko im ne može platiti. Ipak, Grad im nešto plaća.

Cijena vrtića u Lici varira ovisno o roditeljskim primanjima. A ona je od 53 do 126 eura. Za svako novorođeno dijete iz gospićke gradske blagajne isplaćuje se 3000 kuna. A oni, kažu Gospićani, koji odluče zaobilaziti trgovačke centre, i blagovati ono što im polje da, bolje prolaze.

Svijet mode priča o točkicama i divi se robotu u izlozima koji prikazuje slavnu japansku umjetnicu

Lokalni OPG-ovci nezaobilazan su folklor kraj ceste, baš kao i brojni restorani od čije ponude i cijene gostima zastaje dah.

Gulaš s njokima stoji 7 eura i 90 centi. Ali od takve količine hrane, može se slobodno najesti dvoje ili troje ljudi. Ljudi u Lici, koliko god im teško padao porast cijena, ne gube životnu energiju i sa smiješkom poručuju: "Novca i pameti nikad dosta. Eto, tako."

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.