Stipina priča

Stipo je 50-ak puta lomio kosti, a strašnu dijagnozu saznao je na najgori način: "Bio sam jako ljut, ali danas živim punim plućima"

Piše Nevenka Cuglin, 25. listopada 2025. @ 08:30 komentari
Stipo Margić
Stipo Margić Foto: Privatna arhiva
U serijalu tekstova "Život s rijetkim bolestima: Za njih odustajanje nikad nije bila opcija" donosimo priče ljudi za koje je svaki dan borba. Ishod neizvjestan. Za neke dijagnoza stiže prekasno, za mnoge lijeka nema ili su nedostupni. Ovo je Stipina priča.
  Kamera na groblju
    Ništa im nije sveto

    Počelo je: Kradu sve što stignu, ali ima rješenja kako to spriječiti
  Ilustracija
    IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA

    Tko u Hrvatskoj ima pravo na besplatni sprovod i pod kojim uvjetima?
  Drama u dječjem vrtiću 4
    POZIV U NEDJELJU

    Kamere snimale šokantne prizore u zagrebačkom dječjem vrtiću: Pojavile se i optužbe za zanemarivanje i zlostavljanje
Njemačka policija razbila bandu koja je nudila krivotvorine Picassa, Rembrandta
Krivotvorine umjetničkih djela
Policija razbila bandu, tražili milijune: "U slavnom muzeju visi kopija"
U Hrvatskoj se svake godine rodi nekoliko djece s rascjepom kralježnice
Ne postoji registar oboljelih
U Hrvatskoj ih ima samo 500: Uzroci bolesti nisu sasvim jasni, a riječ je o ozbiljnoj dijagnozi
Tajlandska kraljica majka Sirikit preminula u 93. godini života
objavilo dvorsko vijeće
Kraljica majka umrla od trovanja krvi: Bila je poznata po ljepoti i eleganciji
U noći sa subote na nedjelju počinje zimsko računanje vremena
Hoće li to jednom stati?
Noćas stiže velika promjena, mnogi su ogorčeni
DHMZ: Nestabilno, izraženiji pljuskovi na sjevernom Jadranu i gorskoj Hrvatskoj
DHMZ
Oprez! Izdana upozorenja za dijelove Hrvatske: Vrijeme bi moglo biti opasno
