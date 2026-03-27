Zimska idila u dijelovima Hrvatske, u ovom je gradu palo više od pola metra snijega. Gradonačelnik: "Djeca su išla u školu"

Zimski uvjeti su i dalje na snazi na autocesti kroz Gorski kotar, ali je sada otvorena za sav promet. Prometuje se otežano i usporeno, snijeg je prestao padati, no i dalje puše jak vjetar.

Iako je zimska služba u punom pogonu, dio državnih i lokalnih cesta i dalje nije u potpunosti očišćen, zbog čega djeca u petak nisu išla na nastavu u školu u Mrkopalju.

O stanju na terenu je reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar razgovarala s gradonačelnikom Delnica Igorom Plešeom.

Stanje u Delnicama

Škole u Delnicama ostale su otvorene, rekao je Pleše. Ipak, po posebnim uvjetima. "Ona djeca koja iz objektivnih razloga nisu mogla doći u školu dobila su opravdani izostanak, a ostali su imali malo skraćeni program", nadodao je.

U Delnicama je palo oko 60 centimetara snijega, a gradonačelnik poručuje da je situacija pod kontrolom. Iako je u kratkom vremenu pala velika količina snijega, ceste su očišćene, a sva su naselja trenutno dostupna.

"Smirivanje vremena je u najavi. Pozivamo posjetitelje da dođu u Gorski kotar za vikend, naravno sa zimskom opremom. Vikend će biti dobar, ali u utorak se već najavljuju nove snježne padaline", zaključio je Pleše.

Galerija 2 2 2 2