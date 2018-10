Nakon objave da nijedna inicijativa nije prikupila dovoljan broj valjanih potpisa za raspisivanje referenduma razbuktali se sukobi na relaciji Vlada – građanske inicijative.

''Nisu uspjeli u svom političkom naumu. Nema tu ideologije ni Istanbulske inicijative, ovo je samo politički pokušaj da se destabilizira ova Vlada i da sebi osiguraju sinekure u Saboru smanjivanjem izbornog praga. To je jedini cilj'', komentirao je ministar uprave Lovro Kuščević. Dodao je da je siguran da nikakav drugi cilj ne postoji. ''Ali da razbijemo taj mit i to kako su inicijative zagadile društvo, da to očistimo, naravno da ćemo dopustiti da se sve to prekontrolira'', izjavio je Kuščević za Hrvatski radio.

Kristina Pavlović, koordinatorica građanske inicijative "Istina o Istanbulskoj" uzvratila mu je da se ne radi o inicijativama, već o 400 tisuća građana. ''To su većinom birači HDZ-a. Ponižavajuće je za te ljude da se tako izražavate o vlastitim biračima, da kažete da su zagadili društvo'', poručila mu je Pavlović.

Ministar je jučer izvijestio da je provjerom jednoglasno utvrđeno da ni za jednu inicijativu nije utvrđen dovoljan broj potpisa. Za održavanje referenduma potrebno je 374.740 glasova.

"Izvješće je transparentno. Za Inicijativu Istina o Istabulskoj predano je 390.916 potpisa. Ispravnih je 345.942, a neispravnih 44.974 potpisa. Za prvu inicijativu Narod odlučuje o izmjeni izbornog zakonodavstva predano je 412.325 potpisa. Ispravnih je 371.450 potpisa, a neispravnih 40.875 glasova. Za drugu inicijativu Narod odlučuje o dopuni Ustava predano je 407.835 potpisa. Ispravnih je 367.169, a neispravnih 40.666 glasova", rekao je Kuščević.

Otkriven je čitav niz nepravilnosti.