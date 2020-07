Žene u javnom prostoru. Ako na društvenim mrežama vidite svjedočanstvo pod ovim heštegom, u pitanju su ispovijesti žena koje su doživjele neki oblik seksualnog uznemiravanja.

''Neki dan nepoznat muškarac me nasred ulice grabi za ruku i podiže mi haljinu. Kaže mi da više pazim što nosim jer bi me ovako lako mogao silovati. Kaže da neće jer on nije takav, ali drugi jesu''.

''Trudna i debela u liftu shopping centra s još nekoliko ljudi. Prilazi mi jedan od njih i hvata me za sisu i kaže: blago djetetu. Od šoka se nisam snašla, ekipa u liftu je MENE gledala s podsmijehom''.

''Neke od ovih stvari nikome nisam ispričala: - 8. razred, odbojkaška tekma između dvije škole, u hodniku ispred sale lupi me po dupetu trener druge ekipe, 'Samo da vidim je li čvrsta', uz manijakalan kez''.

Društvene mreže preplavljene

Od sjećanja iz djetinjstva do svakodnevnih "uleta" na ulici ili na poslu, društvene mreže su preplavila ovakva svjedočanstva. Sve je pokrenula aktivistica Marinella Matejčić zbog iskustva prijateljice.

''Nisam očekivala toliku lavinu komentara i reakcija, iako jesam svjesna da je nasilje nešto što je nama društveno inherentno gdje se nasilje toliko normalizira da žene često nisu svjesne da su žrtve'', poručuje Matejčić, predsjednica udruge PaRITER.

Iako takvih slučajeva u praksi ima puno, rijetko dođu do suda, kaže ova odvjetnica Ines Bojić. Za početak, slučaj spolnog uznemiravanja treba prijaviti u roku od tri mjeseca.

''Vi od šoka ne znate što biste napravili, tako da puno puta počinitelja to napravi i odu. Međutim, u onim situacijama kada je počinitelj poznat, onda treba reagirati. Svaka vrsta spolnog uznemiravanja predstavlja povredu prava osobnosti zbog čega se može tražiti i naknada štete'', objašnjava Bojić.

Svaki korak je dobar

Sanja Sarnavka iz Zaklade solidarna kaže da uznemiravanje itekako stvara traumu. ''Znam da su neke žrtve reagirale i doživjele još neugodnosti jer je taj napasnik bio bezobrazan. To je nešto što se mora prijavljivati, govoriti o tome'', poručuje Sarnavka.

Događa se i da se ženama ne vjeruje, pa se aktivistica koja je sve pokrenula nada da će svjedočanstva potaknuti i vlast. ''Da i ostale oblike nasilja nad ženama, uz obiteljsko koje je u fokusu, stavi u neke oblike dokumenata i akcijskih planova'', kaže Marinella Matejčić.

Svaki korak prema tome je dobar, čak i objava na Twitteru.

''On je bio šef i sigurno 45+ tada. Prvi dan, htio je da mu sjednem u krilo dok mi pokazuje detalje posla'', ''Najranije sjećanje je s 9 godina posjet zubaru užasno debelih prstiju koje sve istovremeno mi gura u usta, ja se gušim i rukom signaliziram, da bi mi odrastao čovjek rekao da 'otvorim ta pušačka usta''', samo su neke od objava na pod heštegom #zeneujavnomprostoru.

