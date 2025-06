"Yellow piece of shit": Zrinka vrijeđala i pljunula turiste, stigla joj presuda

Zrinka B. (44) osuđena je na devet dana zatvora i kaznu od tisuću eura zbog verbalnog napada na turiste prošlog ljeta u Splitu.

Snimka koja se proširila društvenim mrežama prije godinu dana uznemirila je javnost i podigla puno prašine, a pokazuje Splićanku koja vrijeđa i pljuje djevojku azijskoj podrijetla i njezina dečka pred trgovinom na Branimirovoj obali.

Tridesetogodišnja Azijatkinja iz Norveške Katya K. bila je u Splitu s dečkom Martinom J., kojem je Zrinka uputila pogrdne riječi, "White piece of shit, you don't have rights in Europe", potom je nastavila na hrvatskom, "Kome ćeš se javiti. Evo ti Schengen. Kome ćeš me prijaviti. Europolu, Interpolu, USKOK-u, PNUSKOK-u, to je naša policija", čuje se na snimci. Zatim je pljunula Martina, a Katyi K. uputila je riječi "Yellow piece of shit", aludirajući na njenu boju kože i rasu.

U presudi stoji kako je Zrinka prouzročila strah i stvaranje neprijateljskog i ponižavajućeg okruženja na temelju razlike u boji kože, odnosno rasi i podrijetlu te povrijedila dostojanstvo Katye i Martina, a događaj je izazvao zgražanje i uznemirenost šire javnosti, što je za posljedicu imalo dovođenje grada Splita i Republike Hrvatske u loš kontekst po pitanju odnosa prema stranim državljanima, navodi se.

"Žuto govno"

U svojoj obrani okrivljena je kazala da je uočila ženu azijskog podrijetla. Pogledale su se, a ona ju je upitala zašto je gleda. Tvrdi da je krenula rukom prema njoj, a ona joj je rekla da se makne i dobacila "Žuto govno". Krenula je prema njoj, malo su se sudarile. Ponovila joj je uvredu i kazala da je ovo Europa, a ne Kina i da je za ovo kriv Schengen. Misli da nije rekla ništa uvredljivo.

Sutkinja ju je pitala zašto je ženi govorila da je žuto govno, a okrivljena je odgovorila da su oni bili bijelo-žuti par i da je on nju pljunuo na blagajni.

Kazala je i kako joj je to prvi put u životu da ima iskustvo s osobom žute rase. Nije imala namjeru povrijediti ženu. Ne sjeća se da joj je rekla da nije dobrodošla.

Obiteljska nasilnica

Policija je za okrivljenu zatražila kaznu od 30 dana zatvora i 3.900 eura te, između ostalog, navela da je okrivljena više puta prijavljivana zbog prekršaja i kaznenih djela s elementima nasilja, posebno prekršaja protiv javnog reda i mira i obiteljskog nasilja, zbog čega je već i pravomoćno kažnjavana.

Prijavljivana je i zbog prijetnje, tjelesne ozljede, povrede djetetovih prava, oštećenja tuđe stvari i obiteljskog nasilja. Zaključeno je kako kod okrivljenice nasilje predstavlja uobičajen obrazac, a konkretni događaj još ima i dodatnu dimenziju diskriminacije.

Sud se odlučio za blažu sankciju od devet dana zatvora i kaznu od tisuću eura, javlja Dalmatinski portal.