Željko Sabo u Dnevniku Nove TV govorio je o burnom danu u SDP-u, ali i o svojoj sudbini u stranci.

Peđa Grbin, novi predsjednik SDP-a, na samom početku mandata dobio je odbijenicu za svoja kadrovska imenovanja. Na izvanrednoj sjednici stoga se još jednom okupilo Predsjedništvo stranke, a uslijed sjednice pred novinare je ponovno izašao sam Grbin i prozvao Davora Barnardića.

Reporter Nove TV Mislav Bago kaže da sve ovo ukazuje kako je jasno da u ovom trenutku Grbin nema većinu u Klubu zastupnika.

O svemu tome, ali i o svojoj sudbini u stranci, o kojoj se na prvoj današnjoj sjednici Predsjedništva raspravljalo, Bago je razgovarao sa Željkom Sabom.

Sabo kaže da ne zna ništa o odbijenici Peđi Grbinu jer nije bio tamo. "Najbolja bi bila situacija da napravimo kompromis i da budemo u jednom zajedništvu", rekao je Sabo i dodao da uvijek postoji rješenje.

Na pitanje je li Grbin precijenio sebe, a podcijenio protivnike u stranci, Sabo odgovara. "Svi imamo legitimitet. Kako članovi Sabora koji su dobili taj legitimitet i glasove od građana i od stranke, tako i predsjednik stranke i ja kao član Predsjedništva, dobili smo legitimitet izbora članstva".

Govorio je i o tome što će biti s njim.

"Statut kaže da član SDP-a može staviti svoje dužnosti u mirovanje, ali ostaje član. Mene su pitali jesam li spreman to učiniti. Ja sam rekao da ću do iduće sjednice odlučiti. A do tada ću razgovarati sa članovima stranke iz Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, koji su mi dali najveću potporu", rekao je.

Na pitanje što mu u stranci zamjeraju, odgovorio je: "Možda uspješnost". Rekli su mu da je razlog za zamrzavanje mandata drugi postupak koji se vodi. Dodao je da se ne bi kandidirao za funkciju u stranci da se osjeća krivim.

Mislav Bago upozorio je da za njega kao političara vrijede druga pravila.

"Nisu. Nigdje ne piše", odgovorio mu je Sabo. Na primjedbu da on kao političar postavlja standard, odgovorio je: "Moj primjer zašto sam ja osuđen i završio u zatvoru trebao bi biti našoj stranci jedan ogledan primjer političke likvidacije u političkom procesu koji je bio protiv mene".

Rekao je da ne zna što će stranka učiniti s njim i ponovio kako će se očitovati do iduće sjednice Predsjedništva. Na pitanje zašto mu treba mjesec dana, odgovorio je "da je to njegova stvar" te da ne može o tome odlučiti bez razgovora sa svojom lokalnom organizacijom i donositi samostalne odluke.

"Sve prođe i proći će. I problemi mogu proći. Ako se posvetimo problematici građana, brzo ćemo se mi vratiti", rekao je o tome kako vidi budućnost stranke.

Naglasio je kako je njegov izbor za predsjednika stranke bio Željko Kolar. Naglasio je kako je spreman kao izabrani član Predsjedništva prihvatiti i dati podršku svima koji su izabrani pa i Peđi Grbinu.

Za Davora Bernardića rekao je kako ga ne poznaje kao zločestog čovjeka.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr