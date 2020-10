Predsjedništvo SDP-a održalo svoju prvu sjednicu nakon održanih predsjedničkih izbora na kojima je pobijedio Peđa Grbin.

Završila je prva sjednica novog Predsjedništva SDP-a, na kojoj se razgovaralo o novoj podjeli dužnosti unutar stranke nakon nedavno okončanih izbora, na kojima je pobijedio Peđa Grbin.

On je nešto prije 18 sati izašao pred novinare. Potvrdio je da je Rajko Ostojić odstupio. Komentirao je i sudbinu Željka Sabe.

"Imajuću u vidu Statut stranke prema kojemu kolege protiv kojega se vodi kazneni postupak, a protiv njega se vode dva kaznena djela, od kojih je jedna zlouporaba položaja i ovlasti, svaki član ima pravo staviti svoj ststus u SDP-u u mirovanje dok traje kazneni postupak. Kolega Sabo nas je zamolio i dogovorili smo da u roku od nekoliko tjedana, do prve slijedeće redovne sjednice Predsjedništva, razmisli i obavijesti nas to će učiniti. Mislim da je to kolegijalno", rekao je Grbin.

"S obzirom da sam osobno pozvao kolegu Sabu da iskoristi tu mogućnost, onda možete pretpostaviti što očekujem da će učiniti", dodao je Grbin.

"Kolegi smo omogućili da razmisli. Ako kolega ne iskoristiti mogućnost zamrzavanja, na slijedećoj sjednici ćemo o tome raspravljati i donijeti odluke. Kakve će to odluke biti, dopustite da to prvo raspravimo na sjednici Predsjedništva, nakon odgovora kojeg će nm kolega Sabo dati", poručio je Grbin.

Dodao je da u ovom trenutku ne govori ni o kakvim mogućnostima jer su kolegi dali da razmisli. No odgovrio je na pitanje koje su statutarne mogućnosti u slučaju da Sabo ne zamrzne status.

"One su razne. Od suspenzije pa do isključenja. Ali kao što sam rekao, o tome ćemo razgovarati nakon što kolega Sabo priopći svoju odluku", ponovio je Grbin.

Poslao pismo

Istaknuti SDP-ovac Rajko Ostojić poslao je članovima stranke uoči sjednice pismo te najavio da će staviti saborski mandat u mirovanje, što automatski znači da će prestati biti i potpredsjednik stranke. Predložio je stranci da na njegovo mjesto potpredsjednika Sabora dođe netko od Grbinovih protukandidata na predsjedničkim izborima.

Rošade u Saboru

Predsjedništvo će Peđu Grbina predložiti za predsjednika Kluba zastupnika SDP-a. U Saboru bi, doznajemo, trebalo biti još kadrovskih promjena. Tako bi nova potpredsjednica Sabora trebala biti Sabina Glasovac.

Bit će promjena i u tri saborska odbora u kojima SDP ima predsjednike ili potpredsjednike. Šef Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost više neće biti bivši tajnik stranke Nikša Vukas, nego Siniša Hajdaš Dončić.

Predsjednik Odbora za međunarodnu parlamentarnu suradnju više ne bi bio Erik Fabijanić. Mjesto bi preuzeo Arsen Bauk. Na čelu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku sad je Renata Sabljar Dračevac, a ubuduće bi to trebala biti Mirela Ahmetović.

Novi glavni tajnik SDP-a trebao bi postati Vedran Babić koji mu je bio i direktor kampanje. Jutarnji list piše kako su tijekom kampanje SDP-ovci zamjerali Babiću što je imao dug za članarinu. Babić je, navodno, Grbinu obećao da će cijeli dug podmiriti u utorak.

Igor Cigula trebao bi postati novi financijski direktor stranke. Glavni odbor trebala bi preuzeti Marija Lugarić.

O sudbini Željka Sabe

Grbin je ranije najavio da će se na sjednici Predsjedništva razgovarati o članu toga tijela Željku Sabi koji ima presudu za korupciju jer žele 'mani pulite' te čistiti društvo od onih koji su krali i podmićivali, što znači da moraju krenuti od vlastitih vrata.

"Ulogu lidera oporbe vidim na malo drugačiji način nego što je to bilo do sada. Ne želim ulaziti u konflikte i svađe, oporbenu funkciju vidim kao ozbiljan korektiv vlasti. Ulogu SDP-a vidim kao političke opcije koja će promovirati malo drugačiji pogled na hrvatsku sadašnjost i budućnost i na razvoj našeg društva", izjavio je Grbin u ponedjeljak u emisiji Hrvatskog radija Oporbeni zarez.

Sjednicu na Iblerovu trgu prati i reporter Mislav Bago koji je komentirao sudbinu Željka Sabe u stranci.

"Treba podsjetiti da je Željko Sabo osuđen, ali i rehabilitiran za tzv. političku korupciju dok je bio gradonačelnik Vukovara. Pokušavao je pridobiti jednu vijećnicu. Još jedan proces se vodi protiv njega. Sve to Peđi Grbnu i većini u vodstvu stranke nije ugodno. Peđa Grbin koji najavljuje novi i bolji SDP mora pokazati kako će to provesti. Kad upire prstom u HDZ, oni će mu lako odgovoriti", govori Bago.

"Kako i na koji način Peđa Grbin sa stranačkim vodstvom to misli napraviti. Hoće li se pokrenuti postupak isključivanja Željka Sabe, hoće li Sabo sam odstupiti s mjesta člana Predsjedništva, teško je u ovom trenutku procijeniti. Vodi se žustra rasprava", rekao je Mislav Bago.