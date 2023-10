Željezni lokot na nozi, srp na vratu... Ovako su srednjovjekovni Poljaci pokapali "vampire"

Arheolozi su na poljskome groblju pronašli ostatke djeteta iz 17. stoljeća za koje su tadašnji Poljaci vjerovali da je vampir. Naravno da se ne radi o pronalasku stvarnog "princa tame", već o staroj tradiciji pokapanja koja je pratila praznovjerja iz toga razdoblja.

Dijete je imalo između pet i sedam godina. Pokopano je licem prema dolje, a oko noge mu je pronađen lokot. Navodno sve iz straha da ne naudi živima povratkom iz mrtvih.

U srednjem vijeku stanovnici istočne Europe strahovali su od vampira, a na mrtvima za koje se sumnjalo da bi mogli to biti izvršavali su razne rituale. Tim arheologa otkrio je stotinjak takvih grobova.

Arheolozi su kostur djeteta pronašli u takozvanoj nekropoli, odnosno na neobilježenom masovnom groblju u poljskom selu Pien, u blizini Ostromecka. Na tome je mjestu iskopana i "vampirica", žena s lokotom na nogama i srpom koji joj je bio postavljen preko vrata - kako bi joj odrubio glavu ako poželi ustati iz groba.

"Ovo je groblje za ljude kojih su se oni bojali, sumnjali su da imaju veze s nečistim silama", rekao je Dariusz Polinski, istraživač na Sveučilištu Nikole Kopernika u gradu Toruńu.

Djetetov je grob oskrnavljen u nekom trenutku nakon ukopa i uklonjene su sve kosti osim onih u nogama. Arheolozi su pronašli i neke druge metode kojima su se koristili u Poljskoj za zaustavljanje mrtvaca za koje su mislili da mogu oživjeti i nauditi im.

Do 17. stoljeća takve pogrebne prakse postale su uobičajene diljem Poljske.

"Osim stavljanja srpa, znali su mrtvima odsijecati glave ili noge, spaljivati ih ili razbijati kamenom", kazao je Polinski. "Osobu su na takvome groblju mogli pokopati iz nekoliko razloga. Možda se čudno ponašala dok je bila živa, pa su je se drugi bojali, a možda je bolovala od bolesti koja je deformirala njezin fizički izgled.

Možda je umrla nasilnom smrti ili u čudnim okolnostima. Ili se radilo o iznenadnoj smrti, koje su se u to vrijeme ljudi jako plašili. Seljani su se u 17. stoljeću bojali i djece koja su umrla prije nego su ih stigli krstiti, kao i od ljudi koji su se utopili", kazao je Polinski i dodao da su u blizini pokopanog djeteta pronašli i kolekciju odvojenih kostiju, kao i kostur trudnice s fetusom starim šest mjeseci.

»Padlocked, restrained female ‘vampire’ discovered in 17th-century graveyard«



"The remains of a “#female #vampire” have been uncovered by [Prof. Dariusz #Poliński (Nicolaus Copernicus University) & his team] at a 17th-century graveyard in #Pień, Poland."https://t.co/CBh1Ayr9Xz