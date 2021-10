I predsjednik Republike razmišlja o energiji. I to - o zelenoj energiji. Plastiku je već izbacio iz uporabe, a uskoro će na krovu objekta na Pantovčaku biti postavljeni i fotonaponski paneli.

Ured predsjednika okružen zelenilom uskoro čeka ozelenjavanje. Rezidencija na Pantovčaku, nekada poznatija kao Vila Zagorje, izgrađena je 1964., a sada će dobiti suvremenu ekološku nadogradnju.

Projekt će voditi doktor znanosti i predsjednikov savjetnik Julije Domac, unuk poznatog stručnjaka za energetiku Hrvoja Požara.

"Trudimo se gore napraviti sa što manje novca u prezentacijskom smislu što više", kaže predsjednik Zoran Milanović.

Troškove iz Ureda predsjednika ne otkrivaju, ali poručuju da će se maksimalno financirati EU fondovima.

Zgrada zauzima površinu od oko 1550 četvornih metara, a već su isprojektirane dvije fotonaponske elektrane koje će se postaviti na krov. Tržišna cijena po kilovatu priključne snage iznosi 10.000 kuna.

"Očekujemo da će to biti elektrana od 100 kW, dakle 10 kućnih elektrana, to bi trebalo biti dovoljno za potrebe ureda predsjednika i za punjenje električnog vozila", kaže Zoran Kordić iz Zelene energetske zadruge.

Jer u planu je i postavljanje punionice, kao i prelazak na grijanje dizalicama topline. Tehnologija je to koja je ekološki učinkovitija, a donosi i značajne uštede.

Kako bi doprinijeli zaštiti okoliša, iz Ureda predsjednika već je izbačena uporaba plastike.

"Plastika je grozna, boce i to, to je katastrofa. Još je i ružna, tako da to je super. Vidjet ćemo koliko će druge stvari koštati, treba biti ambiciozan, ali i realan", kaže Milanović.

A prema realnim procjenama, radovi na zelenom uredu trebali bi početi tijekom iduće godine.

