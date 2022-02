Nezavisni zastupnik u Saboru Hrvoje Zekanović potvrdio je u petak kako radi na tome da osnuje novi klub ili da se pridrži nekom drugom, a onima koji ga nazivaju HDZ-ovim žetončićem poručio je da razmišlja svojom glavom i da su oni "vječna oporba, populisti koji nikada neće moći doći u poziciju vlasti."

"Ono što s velikom sigurnošću mogu reći je da je puno lakše raditi kao član kluba zastupnika, poslovničke mogućnosti su puno veće i logično je da sam u potrazi za klubom. Nije to imperativ, ali bilo bi dobro da u budućnosti mogu djelovati na taj način", rekao je Hrvoje Zekanović, koji nije htio konkretnije komentirati informacije da je, s tim u vezi, razgovarao s Marijanom Petir (NZ) i Goranom Dodigom (HDS).

"Ne mogu govoriti ni u čije ime, ali razgovarao sam s dosta kolega zastupnika. Neki već rade u klubovima, neki bi formirali nove, a neki bi me primili u svoj klub. Kad se dogovorimo, onda mogu javno komunicirati imena", rekao je u Zekanović u petak u Šibeniku.

Na pitanje hoće li poduprijeti HDZ ako ne uspije osnovati klub zastupnika, Zekanović je odgovorio da će se to vidjeti na proračunu.

"Pozicija i opozicija se dijele na proračunu i podršci Vladi. Ja sam kod formiranja Vlade bio protiv ove aktualne. Također, glasovao sam protiv zadnjeg proračuna, pa onda i rebalansa. Stoga, ja sam u oporbi. Ako budem glasovao za proračun u budućnosti, onda mi možete reći da sam za aktualnu Vladu", rekao je. Istaknuo je da je dosad, kao i kolege s ljevice i desnice, glasovao za zakone koje su vladajući predložili ako su bili dobri.

Zekanović se uz Matoševe stihove i službeno oprostio od Hrvatskih suverenista: "Ljudi praštaju sve osim iskrenosti"

Zekanović o izbacivanju iz stranke: "Laknulo mi je. Moj stav o cjepljenju je jasan - cjepivo je jedino oružje protiv korone. Oni možda znaju neki drugi način"

"Ono što smatram da je loše, to nema moju ruku", rekao je, ističući da je smiješno kad ga nazivaju "HDZ-ovim žetončićem".

"Pokušavaju me prikazati žetonom jer razmišljam svojom glavom. To je smiješno, oni su vječna oporba, populisti koji nikada neće moći doći u poziciju vlasti. Osobno vlast ne tražim, mogao bih podržati vladajuće, ali to će se vidjeti na proračunu i rebalansu", rekao je Zekanović.