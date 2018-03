Hrastov Hrvoje Zekanović kako će biti mudriji

Saborski zastupnik HRAST-a Hrvoje Zekanović nakon sastanka koalicijskih partnera s premijerom poručio je kako je Istanbulska konvencija za njega ključan dokument za rad Vlade.

"U politici postoje skretnice koje bitno određuju poziciju stranaka. Ovo je ta skretnica. Nakon Uskrsa čut ćete našu konačnu odluku. Ma zapravo se već mogu osjetiti u kojem smjeru stvari idu", kazao je Zekanović.

Na pitanje razmišlja li Hrast o izlasku iz koalicije, rekao je da se "neke odluke donose u pravo vrijeme"

"Rekao bih da nećemo to napraviti kad nas novinari pitaju, nego onda kad je to politički mudrije. Premijer je i dalje pred svojim stavovima, čvrsto. Nismo se složili. On se drži svoga, to je njegovo pravo. Mislim da nije u poziciji da išta zahtjeva od stranke HRAST, zato i nije zahtijevao ", poručio je Zekanović.

Upitan hoće li zbog ratifikacije Istanbulske uskratiti potporu Martini Dalić, Zekanović je poručio kako će Dalić biti "ključna točka".

"Mi ćemo glasovati protiv Istanbulske, a ako ona prođe, odnosno kad vidimo kako će se rasplesti stvari bit ćemo mudriji. Ima još puno koraka prije Dalić. Znatiželjan sam kako će proći prosvjed u subotu. Kako će nakon toga reagirati Plenković", kazao je Zekanović za N1 televiziju.