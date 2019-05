Liječnika je sve manje, oni koji su još tu itekako se narade. U hrvatskoj liječničkoj komori kažu da na godinu imaju i više od tri milijuna prekovremenih sati.

Cijeli sustav grca u dugovima, specijalizacije se ne planiraju - ne nude se rješenja. Pitali smo ponajbolje studente medicine što bi ih moglo zadržati? Dobro bi bilo i da ministar posluša što kažu.

Dugovi sve veći, liječnika sve manje. I više je nego očito - zdravstvo je na aparatima. Pitali smo neke od najuspješnijih studenata medicine - gdje se griješi?

''Nedostatak prilike. Kada bi se otvorila vrata mladim ljudima da jednostavno dođu na pozicije da mogu preuzimati više odgovornosti, mislim da bi se više ljudi vratilo nazad'', smatra Vid, student 6. godine medicine.

''Bolji uvjeti rada u bolnici - bolja oprema. Manji broj pacijenata po danu koji bi liječnik morao pregledati da bi on bio on bio uspješniji u tome'', kaže Filip, student pete godine medicine.

''Da nema konaca određenih, da nema dobrih instrumenata, da su stariji držači, pincete, a takve nekakve stvari mlade ljude koji su ambiciozni, koji žele napraviti najbolji posao mogući nekako stvara stres i teže odlasku kako bi imali bolje uvjete'', rekao je Vilim Molnar, student šeste godine medicine.

Jednom rečenicom - žele priliku. Bez politike, namještanja i smještanja. A što bi ih zadržalo?

''Da ih se stimulira za kvalitetan rad, da napreduju oni koji su zaista sposobni i koji su uspješni u svom radu'', kaže Filip.

''Omogućiti mi da uspijem, da mogu biti financijski sposoban da zasnujem svoju obitelj ovdje'', ističe Vid.

''Želim ostat ovdje, volim ovu zemlju i ostat ću ovdje. Tako sam odgojen'', kaže Vilim.

Od domoljublja se, nažalost, ne živi. Znaju to oni koji su otišli. ''Anketirani liječnici kao osnovni podatak, osnovni razlog napuštanja Hrvatska navode uvjete rada, a drugi po redu je razina neorganiziranosti sustava'', rekao je Krešimir Luetić, v.d. predsjednik HLK-a.

Koliko neorganiziran, pokazuje banalan primjer. Za oko dva mjeseca prvi mladi liječnici trebali bi ići s faksa direktno u ordinaciju raditi, a pravilnik koji treba urediti kako će oni raditi još nije donesen.

Mnogi se i protive tome da se omogući liječnicima bez dana iskustva idu direktno u ambulantu.

''Govorili smo ministru da to nije u redu, da liječnici moraju imati prilagodbu nakon završenog fakulteta, da mogu steći određena iskustva i tek tada početi raditi u ordinaciji'', kaže Stjepan Topolnjak, predsjednik sindikata zdravstva i socijalne skrbi.

''To vam je kao da date bolid formule jedan nekome tko ima vozačku dozvolu. On će vjerojatno voziti lijevo - desno, ali da će ići baš s njom na trke i da će iskoristiti taj auto - neće. Tako da je to loše rješenje'', smatra dr. Dragan Soldo iz Hrvatskog društva obiteljskih doktora.

Ministarstvo ne rješava ni problem specijalizacija.

''Što se tiče obiteljske medicine - zna se da nam treba 400 do 500 specijalizanata koji bi trebali već ove godine krenuti na specijalizaciju tako da nadoknade kolege koji bi trebali za tri godine u mirovinu, ali natječaja otvorenog nema ni jednog jedinog'', podsjeća Soldo.

Ma koliko puta mi pitali - svi peru ruke od slučaja Obrovac. I liječničku komoru smo pitali - zašto nisu odmah poduzeli mjere kad su u studenom dobili pritužbu?

''Sukladno standardnoj proceduri i pravilniku i aktima koji propisuju postupanje, komora postupa. HZZO i ministarstvo zdravstva jedini imaju ovlasti i oni su ti koji trebaju skrbiti o pružanju zdravstvene zaštite građanima Obrovca'', kazao je Luetić.

Ali ni jedna od institucija, a osobito ministar ne razmišljaju o tome da se loše procedure brzo i efikasno mogu promijeniti.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr