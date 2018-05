"Više nisam mogao ni gledati ni podnositi ovo što se SDP-u događa i ovo što Bernardić i njegova klika provode u stranci", rekao je u Saboru Zdravko Ronko.

SDP-ov saborski zastupnik Zdravko Ronko zatražio je uz još 12 članova požeškog SDP-a brisanje iz te stranke, a kao razlog naveo je "urušavanje i sveopće razaranje stranke koje na neronovski način provodi predsjednik stranke Davor Bernardić, liječeći time svoju nesposobnost i frustracije".

U srijedu je u Saboru još jednom ponovio razloge napuštanja stranke.

"Ja sam rekao da više nisam mogao ni gledati ni podnositi ovo što se SDP-u događa i ovo što, ajde, reći ću, Bernardić i njegova klika provode u stranci. Tu više nema ni poštivanja statuta, tu više nema kolegijalnosti, tu nema ni stranačke politike, tu nema ništa. Postali su samo interesi, interesi, interesi, i to, što je najgore, osobni", rekao je Ronko.

Ronko je objasnio i što je mislio kada je rekao da će ako dođe do izglasavanja povjerenja Vladi, dati glas Plenkoviću.

"Pustite se Plenkovića i moje ruke jer je to više interpretirano na jedan drugačiji način. Ja sam to maloprije objasnio. Postavili su mi pitanje kada smo govorili o Bernardiću i njegovu uhljebljivanju u nekakvoj budućnosti jer on samo to zna. Ja hoću vidjeti Bernardića u srednjoj školi da radi priprave, da predaje učenicima i da osjeti kako je teško stvoriti i zaraditi plaću i kako je teško živjeti, a ne da cijeli životni vijek provede u nekakvim jaslama – stranačkim, saborskim ili ne znam ni ja kakvima. I tada je mene taj novinar pitao jesam li spreman dati podršku HDZ-u ili prijeći u HDZ. Ja sam rekao da su HDZ moji protivnici, moji takmaci i nema šanse da dobiju mene za glas. Međutim, rekao sam i to, pa se to okrenulo sve naopako da sam spreman čak glasati i za Plenkovića kako ne bi došlo do prijevremenih izbora kojima bi Bernardić bez obzira na to koliko dobio mandata sebe uhljebio, ako ste me razumjeli. Ja hoću da on izađe iz ove stranke jer ju je rasturio, uništio, jer ju uništava svaki dan", kaže Ronko.

Novinare je zanimalo može li onda Plenković računati iznimno na njegovu ruku nekad ili uvijek.

"Ja mislim nikad, ali kad bi to ovisilo o tome da bi bili prijevremeni izbori i da bi Bero tu profitirao, ja bih možda dao, ali ponovit ću još jednom – ja tražim da Bero izađe iz stranke i nema moje ruke HDZ-u ni u ludilu", rekao je.

Odgovarajući na pitanje je li se možda bojao da, dođe li do prijevremenih izbora, neće biti na SDP-ovoj listi, rekao je kako iduće godine puni 70 godina te da ima 50 godina radnog staža i da mu nikakva namjera nije biti u mandatu, nego čuvati SDP koji, kaže, voli.

"Dakle, mene to apsolutno ne interesira, em sam situiran, em su mi djeca riješena, sve mi je riješeno. Meni na kraj pameti nije da se gurkam, za razliku od mnogih koji se ovog trenutka ulizuju i oportunistički se ponašaju ne bi li ušli ako dođe do prijevremenih ili, ne daj Bože, da Bero još utječe na redovne izbore. I da sam dođe do one kvote, kada bi netko trebao ući ili izaći s liste. Meni je što se toga tiče svejedno, mene nikakav mandat više ne interesira, ali me interesira moja stranka", kaže Ronko.

Odgovorio je i na pitanje je li razgovarao s nekim iz Sabora hoće li postupiti na isti način. "Ne, svakome je to na savjesti. I to je bio inače moj stil, moj stav, da ja radim po savjesti, da oni rade po savjesti. Ja sam bio jedini iz opozicije koji je glasao za Zakon o hrvatskim braniteljima. Mogu oni reći da sam glasao za HDZ, ne ja sam glasao po svom uvjerenju za taj zakon jer je u njemu ispravljen niz nepravdi koji je bio", zaključio je.