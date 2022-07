Zdravko Marić obratit će se nakon redovite tjedne sjednice Vlade i konačno sam objasniti javnosti zašto odlazi iz Vlade Andreja Plenkovića na vlastiti zahtjev.

Zašto Zdravko Marić odlazi iz Vlade, nitko i dalje pouzdano ne zna.



''Bit će prilike, pričat ću vam'', bilo je sve što je uskoro bivši ministar financija i potpredsjednik Vlade dan ranije, a večer nakon što se pronijela vijest Dnevnika Nove TV da odlazi iz Banskih dvora na vlastiti zahtjev, bio voljan reći o tom potezu, koji je mnoge iznenadio, neke čak i šokirao. No, bilo je i onih koji su tu odluku očekivali i ranije.



Da odlazi, Marić je premijeru Andreju Plenkoviću, u čijoj je Vladi bio jedan u kvartetu najdugovječnijih ministara, rekao ranije, ali ne i koji su mu budući planovi.



Plenković je jučer nakon užeg kabineta Vlade i sastanka vladajuće koalicije rekao da su on i Marić razgovarali posljednjih nekoliko tjedana o Marićevu odlasku te je istaknuo da će sam Marić danas više reći o tome zašto odlazi.



Mariću je zahvalio na dosadašnjem radu i istaknuo da je on dao veliki doprinos u nizu reformi, a veseli se suradnji s novim ministrom financija Markom Primorcem, koji bi idući tjedan trebao biti izglasan u Saboru.



Marićeva konferencija za medije očekuje se nakon današnje redovite tjedne sjednice Vlade, koja počinje u 10:30.



No, prilično je jasno da će se Marić prvo ''malo odmarati'', naime, čeka ga period ''hlađenja''.



Podsjetimo, Zakon o sprječavanju sukoba interesa jasno navodi popis poslova na kojima državni dužnosnici ne smiju biti za vrijeme trajanja mandata i godinu dana nakon njegova isteka.

Prema članku 18. ne smiju biti članovi uprave ili upravnih te nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih vijeća ustanova odnosno nadzornih odbora izvanproračunskih fondova niti mogu obavljati poslove upravljanja u poslovnim subjektima.

Prema članku 23. ne smiju prihvatiti imenovanje na upravljačke funkcije u pravnoj osobi s kojom je tijelo javne vlasti u kojem je obveznik obnašao dužnost za vrijeme obnašanja dužnosti bilo u poslovnom odnosu ili je nad njom obavljao nadzorne funkcije, a nije drukčije propisano posebnim zakonom. Navedeno ograničenje primjenjuje se 18 mjeseci nakon prestanka obavljanja dužnosti.

Obveznici koji prema posebnim zakonima uživaju pravo na naknadu plaće nakon prestanka dužnosti ne smiju stupiti u radni odnos u pravnoj osobi ako je ona bila u poslovnom odnosu s tijelom javne vlasti u kojem je obveznik obnašao dužnost ako prema posebnom zakonu, na temelju prethodno sklopljenog sporazuma odnosno ugovora s bivšim poslodavcem, imaju pravo povratka na isto ili odgovarajuće radno mjesto.