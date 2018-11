Ministar financija Zdravko Marić rekao je u četvrtak kako su medijske tvrdnje da se Zakon o sprječavanju sukoba interesa mijenja zbog njega nečija konstrukcija te poručio da taj zakon treba prepoznati sukob interesa i zlouporabe, ali ne i onemogućiti nekoga, tko je došao iz privatnog sektora u državni sektor, da se tamo i vrati.

"Ja kao sam ministar financija, gdje su svi porezni obveznici, praktički sutra ne bih mogao raditi nigdje u Hrvatskoj," rekao je odgovarajući na pitanja novinara.

Mediji su naime ovih dana objavili da ministar Marić odlazi u Adris i da se zbog njega predloženim izmjenama iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa izbacuje odredba o jednogodišnjem "hlađenju" po kojoj dužnosnici godinu dana ne bi mogli biti izabrani u nadzorne odbore i druga tijela.

"Što se tiče tog konkretnog zakona, kojeg vidim sada se povezuje uz mene osobno - pogledajmo samo vremenske horizonte. O tom zakonu i o tim odredbama razgovaralo se već prije nekoliko godina. Imamo nekoliko primjera gdje smo imali vrlo nezgodne situacije da je unutar funkcioniranja javnih poduzeća bilo, između ostaloga, potrebe, ili razloga ili nekakvih namjera, da pojedini ljudi koji su obnašali funkcije pređu iz jednog u drugo poduzeće. Dakle, govorim o najboljim mogućim namjerama. Sukladno odredbama tog zakona oni su bili u tome, između ostaloga, onemogućeni", rekao je Marić.

Na ponovna pitanja novinara što znači da je, kako je rekao, ministar "do daljnjega", a ne do kraja mandata, Marić je rekao da je već odgovorio ovih dana na to pitanje i da je "koliko on zna još uvijek ministar," te da je fokusiran na porezne zakone.

Napominjući kako je taj zakon u resoru Ministarstva uprave, podsjetio je da je o njemu ljetos provedena javna rasprava. "Sada više ne znam u kojoj je fazi, ali sada je netko iskonstruirao cijelu ovu priču, da se to poveže sa mnom", rekao je.

Danas je ministar uprave Kuščević na pitanje novinara zbog čega je iz zakona izbačena odredba o 'periodu hlađenja', rekao da iz zakona još ništa nije ni izbačeno, niti u njega ubačeno, te da se zakonski tekst još usuglašava na međuvladinim radnim tijelima, a smiješnim smatra to što u medijima taj zakonski prijedlog nazivaju "lex Marić".

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković ustvrdila da je posljednja informacija koju ima da u prijedlogu toga zakon, koji je bio u javnoj raspravi i na koji su se očitovali, jednogodišnji 'period hlađenja' više ne postoji. "Prijedlog Povjerenstva je bio da dužnosnik može prijeći iz jednog u drugo trgovačko društvo, a dogodilo se da je taj naš prijedlog proširen, pa može ići i u državnu i u privatnu kompaniju odmah nakon mandata“, rekla je Novaković.

Komentirajući pitanje Zdravka Marića gdje bi on onda mogao raditi nakon mandata, Novaković je rekla da dužnosnici ionako imaju naknadu '6+6', te da takva osoba ne mora odmah otići na upravljačku poziciju, nego može biti i savjetnik. (Hina)