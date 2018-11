U središnjici HDZ-a odvija se sastanak predsjedništva i Nacionalnog vijeća. U javnosti se pojavila informacija o odlasku ministra financija Zdravka Marića u Upravu Adris Grupe. Što kažz u HDZ-u, je li informacija točna?

Novinarka Nove TV, Ivana Brkić Tomljenović javila se sa skupštine HDZ-a. Nakon nekoliko sati ignoriranja medija, ministar Marić pojavio se te rekao da je predan svom poslu i da trenutno radi na predstavljaju proračuna koji će se za nekoliko dana braniti u Saboru. Demantirao je sve navode da pregovara s Adris Grupom.

"Zaista ne znam tko je plasirao tu informaciju. Ja sam, koliko znam i dalje ministar financija u Vladi RH i do daljnjega sam to. Ono na što sam fokusiran, u četvrtak je rasprava u hrvatskom Saboru o poreznim zakonima, u ponedjeljak je rebalans proračuna, a tjedan nakon toga proračun. Nikakve razgovore ni pregovore s bilo kime ne vodim, radim svoj posao kao ministar financija i to je jedino što mogu reći", rekao je Marić.

Na pitanje hoće li do kraja mandata ostati u Vladi nije imao odgovora.

Predsjedništvo i Nacionalno Vijeće raspravlja o aktualnoj političkoj situaciji. Premijer Plenković informirat će vodstvo HDZ-a o svom posjetu Kini, skupu Europskih pučana u Helsinkiju, a raspravljat će se i spor oko Marakeškog sporazuma s Predsjednicom.

"Premijer je rekao da će Marakeški sporazum uskoro u Vladu, a onda u Sabor gdje će biti mjesta i prilika da raspravimo o svemu. Ja sam više puta kazao da smo mi političari izabrani da probleme rješvamo dogovorom i razgovorom te da se preko medija ne bi trebalo bi raspravljati ni prepirati. To nije ni mjesto ni vrijeme ni način", komentirao je spor oko Marakeškog sporazuma Milijan Brkić .

