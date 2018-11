Predsjednica odgovara doskočicama, premijer u Helsinkiju šuti. Migrantska kriza ne jenjava, a o Marakeškom sporazumu, točnije o stavu vrha vlasti prema njemu nedovoljno se zna. Iako doduše s potpuno suprotnim očekivanjima, i ljevica i desnica složno traže ozbiljniji pristup vrha vlasti prema tom problemu.

Predsjednica danas na pitanja o sporazumu nije željela odgovarati, ali se osvrnula na riječi ministrice vanjskih poslova koja je jučer rekla kako s Pantovčaka dolazi nervoza, riječima "Je li vam se čini da sam nervozna?"

No nervoza je očigledno tu jer je Predsjednica ponovno promjenila mišljenje pa su Pantovčak i Banski dvori opet na različitim stranama.

"Žalosno je da takav sukob imamo prilike gledati. Hrvatska se time kompromitira u međunarodnoj zajednici", komentirao je sukob Joško Klisović.

"Nemamo jedinstvenu vanjsku politiku. Mislim da je dovoljno jasno koliko smiješni ispadamo u očima diplomata", nadodao je Božo Petrov.

Migantska kriza, tvrde mjerodavni, za sada nije prijetnja Hrvatskoj i nema potrebe za izvanrednim mjerama. Desnica koja ne želi Marakeški sporazum tvrde kako Hrvatska treba oštrije reagirati prije svega zato što su se susjedi već odavno ogradili žicom.

Tako je Hrvoje Zekanović iz Hrasta rekao da je "Hrvatska krajnja točka do koje migranti mogu doći i da se oni toga boje", dok je Željko Sačić rekao kako smo "svjkedoci da je izvanredno stanje na području republike Hrvatske".

Iz SDP-a s druge strane upozoravaju da je stvaranje panike i izazivanje straha od migranata oružje ekstremne desnice.

"Žele raspiriti emocije do one mjere da razum jednostavno ode u drugi plan. Znam da je to uvijek tako. Takvo raspirivanje straha koje poslije ne možete kontrolirati u povijesti je završavao ili u diktaturama ili u teškom kršenju ljudskih prava", rekao je Klisović.

U jednome se svi slažu - o sporazumu se, smatraju svi, premalo zna. Jasan i nedvosmislen stav o Marakeškom sporazumu još uvijek se čeka i od predsjednice i od premijera.

