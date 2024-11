Snažno nevrijeme pogodilo dio Hrvatske: "Da je netko u tom trenutku tu naišao sigurno bi ga ubilo..."

Snijeg, obilna kiša i nevrijeme poharali su čak tri hrvatske županije. U Lici umjesto zimske idile, bijeli pokrivač sa sobom je donio brojne probleme. U okolici Gospića izlili su se manji bujični vodotoci.



"Korita su napunjena i voda nam se počela vraćati natrag i mi plavimo. Gdje je došlo do poteškoća ne znamo, ali taj problem imamo već pet godina", rekao je Ivan Jovanović iz Smiljana.



"Moraš živjeti s time, smetalo to ili ne, ali ja nisam danas otišao na posao. Tamo dolje ne možeš proći dok se to ne povuče, nemaš kuda", rekao je Branko Divković iz Gospića.



Bez struje je bila gotovo cijela županija, a Hrvatske vode proglasile su izvanredne mjere obrane od poplava na branjenom području Mali sliv Lika.



"Kiša pada na području cijele Hrvatske, najintenzivnije su oborine su na području Gorskog kotara i Like i Slavonije. Što se tiče Like izlili su se neki manji bujični potoci, ali to je uobičajeno pri ovakvim kišnim epizodama", poručio je Tomislav Novosel iz Hrvatskih voda.



"U prekidu su lokalne ceste, postavljena je signalizacija. Civilna zaštita obilazi teren i prati stanje, a trenutno struju imamo", rekao je Joso Živković, voditelj Civilne zaštite Gospić.



Zbog snijega u Gorskom kotaru i Lici nije bilo ni slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Dalmaciji. Pun posla imaju i ekipe zimske službe. Iz Hrvatskih autocesta upozoravaju na neodgovorne vozače, a sve se nadgleda i iz kontrolne sobe.



"Nesavjesni vozači sa ljetnim gumama rade probleme i tako dok ih ne zaobiđemo. Malo smo pomogli jednoj ososbi da izađe, pogurali je. Ovo je sad četvrti krug, a traje pola sata u jednom smjeru, pola u drugom, plus utvor soli 10-ak minuta", rekao je Josip Desović iz Hrvatskih autocesta.

Olujni vjetar nosio je sve pred sobom u Dalmaciji. O kakvoj jačini je riječ govori i činjenica da je uspio srušiti vjetrenjaču u blizini Dugopolja. Puhao je brzinom većom od 100 km na sat.



"Oni su pet, šest puta to dolazili popravljati. Da je netko naišao sigurno bi ga ubilo, to je ipak teret. Ispod vjetrenjače je put, tu prolaze njihovi službeni auti, ali i mještani koji idu sjeći drva", rekao je Marko Delić iz Konjskog.

Posljedice nevremena zbrajale su se i u Primorsko-goranskoj županiji.

"Imali smo otprilike desetak intervencija, a sve su više manje iste - palo stablo, visi lim, roleta i tako dalje. Znači nekakvi nestabilni dijelovi objekta. Sve se više manje sanira u roku", objasnio je Boris Kauzlarić, zapovjednik smjene JVP grada Rijeka.

Na sjeveru Hrvatske - slična situacija. Niz intervencija u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji.



"Zaprimili smo 7 dojava građana o srušenim stalbilma i granama na prometnicama, bile su dvije intervencije u Bednji, Trakošćanu te jedna u Varaždinu gdje su grane pale na parkirane automobile", rekao je Mario Rogina, zamjenik Županijskog vatrogasnog zapovjednika.



"Sve što je bilo moguće je otklonjeno, a još su u tijeku intervencije vezane uz otklanjanje kvarova na električnoj mreži", poručio je Leon Krištofić, zamjenik zapovjednika JVP Čakovec.



Ali ima i onih koji uživaju u zimskim radostima.



"Obradovao me, mislim normalno za ovo doba godine, super što je došao", rekao je Luka iz Nedelišća. "Svaka čast, bar znamo da je zima. Raduju se stari ljudi, mala djeca...Iznenađenje bi bilo da je pao u listopadu, a sad ovo, Bože moj, što možemo - bit će bolje", rekle su Bernarda i Katarina.

U prekidu je i niz linija u pomorskom prometu, orkansko jugo poplavilo je i šibensko područje te rivu u Vodicama. A bolje bi trebalo biti već u subotu.

Pročitajte i ovo Odobrit će mu je Beroš se ne vraća u bolnicu i želi primati plaću od oko 4.000 eura: Zatražio aktivaciju mjere 6+6

Pročitajte i ovo napad na Dnjipro Kremlj poručio: "Zapad je kriv što je ovaj sukob poprimio svjetske dimenzije..."