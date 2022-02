Zbog sanacije dijela pročelja zgrade u centru Zagreba koji predstavlja prijetnju za prolaznike od jutra do 13 sati bio je zaustavljen tramvajski promet Ilicom te u Ulici Republike Austrije. Obavljana je sanacija posljedica potresa na zgradi u Ilici 73 o kojoj je pisao DNEVNIK.hr.

Od zagrebačkog potresa prošle su već gotovo dvije godine, a početak prave obnove grad još samo sanja. Građanima se često teško oteti strahu i dok prolaze samim centrom Zagreba u kojemu opasnost i dalje vreba, a strpljenja je svakim danom sve manje.



Metropola nije u dobrom stanju. Nije bila niti prije potresa, no oni su dodatno pogoršali stvari. Neke od njih popravljaju se sporadično, često tek nakon što na njih upozore neki savjesni i uporni građani.



U nedjelju je tako obavljen dio radova u srcu grada zbog čega je od jutra do 13 sati bio zaustavljen tramvajski promet Ilicom te u Ulici Republike Austrije.



Radi se o sanaciji zgrade u Ilici 73 koja je počela tek nakon pisanja DNEVNIK.hr-a kojem se javio Zagrepčanin Daniel Dombay. On je zbog opasnosti od urušavanja pokušao alarmirati policiju, vatrogasce, Zagrebački holding, a kako nikakvog odgovora nije bilo obratio se i medijima.

"Ne saniraju li odgovorni ruševine na zgradi, mogla bi nastati puno veća šteta jer samo je pitanje dana kad će netko nastradati zbog komada žbuke koji padaju", rekao nam je Dombay.

Nakon našeg teksta počeli radovi, ali problemima tu nije kraj: ''Priznali su da je to ugrožavanje života, gotovo! Treba ih tužiti''

Kazao nam je i da se dobar dio stanara iz te zgrade se privremeno odselio, a skela koja je postavljena nakon potresa ne pruža potpunu zaštitu od komada žbuke koji s vremena na vrijeme znaju pasti. Iako osobno ne živi u toj zgradi, pokrenuo je postupak jer mu, kako nam je rekao, dijete prolazi onuda.

Iz Grada su mu odgovorili kako zgrada nije označena opasnom, ali je kontrolom 15. siječnja utvrđeno da su se "dijelovi pročelja koji nisu nosiva konstrukcija zgrade odvojili od nosivog zida i prijete padom na nogostup ispred zgrade, čime je ugrožen život, zdravlje i imovina ljudi".