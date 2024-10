Četrdesetogodišnji timaritelj lavova iz zagrebačkog zoološkog vrta, nepravomoćno je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu proglašen krivim zbog prijetnji ministru zdravstva Viliju Berošu. Osuđen je na šest mjeseci zatvora uvjetno na godinu dana, što znači da neće u zatvor ako u roku od godinu dana ne počini novo kazneno djelo. Mora platiti i sudske troškove u iznosu od 100 eura, piše 24sata.

Kao olakotnu okolnost sud mu je priznao činjenicu da je dosad neosuđivan te da je otac troje djece.

Inače, 40-godišnjaka se teretilo za prijetnju ministru Berošu u studenom 2021. u komentaru ispod jednog članka na društvenoj mreži.

"Pritisak na necijepljene? Ajde još jednom izvrši taj 'pritisak' kunem ti se djecom da sljedeći prosvjed pred tvojom kućom neće biti ni prosvjed, a bome ni miran", napisao je optuženi te u nastavku na vulgaran način spomenuo i ministrovu "mrtvu mater".

Ministar Vili Beroš na sudu je svjedočio o vremenu tijekom epidemije koronavirusa kada je dobivao mnoge poruke prijetnji. Dodao je i da je zbog ove poruke bio u strahu.

"Bio sam u strahu za vlastiti integritet i integritet moje obitelji jer se spominje moja kućna adresa kao i prosvjed nekoga ispred moje kuće koji neće biti miran. Mislim da nije ni humano ni pristojno nekome opsovati mrtvu mater", rekao je Beroš.

Iznoseći svoju obranu timaritelj je kazao da mu nije bila namjera prijetiti ministru s tim komentarom.

"Tih je komentara bilo 20 ili 30 i priznajem da su bili vulgarni. Oni nisu bili upućeni Berošu, nego drugim lažnim profilima, botovima s kojima sam se svađao ispod jednog članka na facebook stranici. Nisam bio na nikakvim prosvjedima, imam troje djece, svi su cijepljeni. Ne znam zašto sam napisao da prosvjed ispred njegove kuće neće biti miran. Da sam htio da baš on to vidi, onda bih ga označio u tim komentarima ili mu to poslao na njegov broj ili email kabineta", kazao je.

Na presudu se može žaliti, kao i državno odvjetništvo, ako nije zadovoljno visinom kazne, a o žalbama će odlučiti Visoki kazneni sud.

Pročitajte i ovo Opasna igra Stigla potvrda iz NATO-a: "To je prijetnja sigurnosti i opasno širenje rata"

Pročitajte i ovo javnost zgrožena Poznati o skandalu s humanitarnim akcijama: "Šokiran sam i užasnut, to je najveći grijeh"

Pročitajte i ovo HZJZ Raste broj oboljelih od Covida, jedna osoba preminula: Capak objasnio što će biti tijekom zime