Je li požar na Karepovcu podmetnut? Susjedi i dalje ne otvaraju prozore: "Ja sam mislila prvo da je to magla"

Gust dim s Karepovca od srijede ujutro je nad istočnim dijelom Splita.

"Ja sam mislila prvo da je to magla. Kad poslije, on kaže dim iz Karepovca. Pa to će eksplodirati", rekla je Marijana.



"Čuje se ta paljevina, ali nije toliko smrad. Nego paljevina. To je roba, to su drva...ovo što se zapalilo", poručio je Ivan.

Zapalio se glomazni otpad, a nedaleko od prvog, buknuo je i drugi požar. Srećom, brzo je ugašen. Od utorka navečer je na terenu bilo oko 30 vatrogasaca.

"Nekih tisuću, tisuću i pol kvadrata. Dakle glomazni otpad koji je sakupljen s javnih površina. Ovaj koji je obrađen, odnosno smljeven je u redu. Dakle, on se nije zapalio. U jednom trenutku po noći je na oko 500 metara prema sjeveru nekako počelo gorjeti gore. Dakle, to se uz pomoć vatrogasaca i kiše ugasilo", rekao je Ivica Karoglan, direktor gradske tvrtke Čistoća Split.



"U svakom slučaju, obzirom da se radi o preslagivanju i da se upotrebljavaju strojevi to malo duže traje. Izvana kada se gleda ne izgleda lijepo, ali ide se naprijed", rekao je Petar Bućan, zamjenik zapovjednika JVP Split.

U dimu koji se širio nema otrovnih čestica.



"Vrijednosti su ispod graničnih vrijednosti, što je vrlo važno. I lebdeće čestice su ispod graničnih vrijednosti", poručio je Nenad Periš iz Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.

Međutim, onima u neposrednoj blizini Karepovca, nije svejedno.

"Lijepo je kada imaš svoju kuću. Ali i nije lijepo. Smrad je smrad", rekao je Mladen.

Od srijede ujutro postoji sumnja na podmetanje požara s obzirom na to da je planuo odjednom, u noći bez grmljavine. 50-ak metara od vatre je i 40 pasa kojima je Grad tamo napravio privremeni azil.



"Mi smo, odnosno tvrtka Čistoća, snimke nadzornih kamera dostavili nadležnim tijelima i oni će nakon gašenja požara utvrditi kako je do požara došlo, slučajno ili je možda netko namjerno to zapalio. I ono što je bitno, ni za građane niti za pse koji su bili u neposrednoj blizini, tamo im je privremeni smještaj, nije bilo ugroze", poručio je Bojan Ivošević, dogradonačelnik Splita.



Što se točno dogodilo na Karepovcu, utvrdit će inspekcija za zaštitu od požara.



